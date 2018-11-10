Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:41
Просмотров: 27

Змінено порядок ввезення громадянами транспортних засобів з іноземною реєстрацією

Змінено порядок ввезення громадянами транспортних засобів з іноземною реєстрацією

З метою удосконалення порядку ввезення громадянами в митному режимі тимчасового ввезення/транзиту транспортних засобів, зареєстрованих у відповідних органах іноземних держав, а також використання таких транспортних засобів на митній території України Верховною Радою України прийнято у другому читанні законопроект «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України».

Передбачається запровадження Кабінетом Міністрів України тимчасового порядку, відповідно до якого протягом 180 днів з моменту набрання чинності цього законопроекту здійснюватимуться митні формальності щодо легкових автомобілів, що перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Також скасовуються обмеження відповідності екологічним нормам при митному оформленні легкових транспортних засобів, що були в користуванні, та автомобілів пожежних, визнаних гуманітарною допомогою.

Положеннями законопроекту посилюється відповідальність громадян за порушення умов тимчасового ввезення/транзиту транспортних засобів, що ввезені на митну територію України.

Зокрема, за перевищення строків транзиту та тимчасового ввезення більш, ніж на 30 діб встановлено штраф на суму 170 000 грн або конфіскацію транспортного засобу.

Водночас, передбачено, що у разі наявності факту недотримання строків та вимог митних режимів «транзит» та «тимчасове ввезення», особа може оформити у вільний обіг транспортний засіб із сплатою належних митних платежів та коштів в сумі 8 500 грн. При цьому, особа, відповідальна за дотримання вимог законодавства при переміщенні транспортних засобів в режимі «транзит» та «тимчасове ввезення» звільняється від відповідальності за порушення митних правил.

Законопроектом передбачено інформування Державною прикордонною службою України органів доходів і зборів про факти наміру перетинання державного кордону України особами, стосовно яких органами доходів і зборів було виявлено порушення митних правил.

Також запроваджується взаємодія органів доходів і зборів з Національною поліцією в частині контролю за дотриманням водіями порядку використання таких транспортних засобів на митній території України, недопущення порушення обмежень, встановлених Митним кодексом України, а також удосконалення порядку реєстрації і обліку транспортних засобів.

Довідково.

З початку 2018 року (станом на 01.11.2018) в Україну було ввезено 173 тис. транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення (товарна позиція 8703 згідно УКТЗЕД) з іноземною реєстрацією в режимі «транзит», 53,1 тис. – у режимі «тимчасового ввезення».

З авто, ввезених цього року в режимі «транзит», 122,2 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією знаходяться в Україні з порушенням терміну. Наразі немає статистики з «тимчасового ввезення», оскільки термін перебування цих авто ще не завершився.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Чергова провальна спроба пачкарів переправити контрабанду до Румунії
08.11.2018 09:56    108
В Швеции в гараже найден электромобиль Mars II 1969 года
06.11.2018 09:51    247
“Кінець ери єврономерів” в Україні: у Верховній Раді прийняли закон, який все змінить
05.11.2018 09:14    1165
Харьковчанам рекомендуют "переобуться"
05.11.2018 06:27    678
Половина всього світового автопарку електромобілів зосереджена в 25 містах
03.11.2018 07:26    166
Названы производители, которые больше не будут выпускать дизельные авто
31.10.2018 07:58    797
У підрозділах Західного регіонального управління проведено тренінги із протидії переміщенню через державний кордон осіб за підробленими документами
30.10.2018 09:37    87
Медпрепарати на понад 250 тисяч гривень намагались ввезти в Україну оминаючи закон
29.10.2018 06:54    116
На Львівщині викрито спробу ввезення шин для легкових автівок за заниженою вартістю
27.10.2018 10:00    114
На Харківщині в пункті пропуску прикордонний пес знайшов «травичку»
27.10.2018 07:11    126
Загрузка...
 