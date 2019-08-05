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Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Редакція AIN показала як працює молода компанія Lifestyle Camper, що займається випуском компактних каплевидних кемперів для активного відпочинку, риболовлі, полювання і туризму.

Команда розпочинала зі збирання кемперів у гаражі одного з творців команди – Павла Волкова. Зараз Lifestyle Camper має власну виробничу базу у Києві на території колишнього заводу на Берестейській.

Команда Lifestyle Camper Фото: Ольга Закревська

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Сьогодні Lifestyle Camper налічує 16 співробітників. Найбільше – на ділянці збирання кемперів, тут працює 9 осіб, також у команді оператори, конструктори, логісти.

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Засновники компанії – Павло Волков керує технічною частиною, а Андрій Пиляковський – логістикою.

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Загалом у виробництві одного кемперу використовується більше 400 найменувань комплектуючих, що замовляються закордоном.

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Темпи виробництва – 6 кемперів на місяць, але їх конструкція постійно удосконалюється, що дозволяє значно пришвидшити їх збирання, а відповідно і збільшити кількість виготовляємої продукції. За півроку у компанії хочуть вийти на 10 кемперів щомісяця.

Як виглядає готовий кемпер:

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Зроблено в Україні: як виготовляють кемпери в Україні на Lifestyle Camper

Історія появи каплевидних кемперов веде свій початок з 30-х років, вперше з’явившись в США. Є кілька версій появи цього фантастично зручного транспортного засобу, починаючи еволюцією кінської вози -до Великої депресії в США, коли малозабезпечені верстви населення, вимушено виселені зі своїх будинків, проживали в таких причепах і пересувалися по штатам в пошуку роботи.

Источник: uprom.info

Автор: Михайло Люксіков, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

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