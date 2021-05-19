Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:03
Просмотров: 86

Звезда "Ювентуса" отметил свой 100-й гол покупкой Lamborghini

Звезда Ювентуса отметил свой 100-й гол покупкой Lamborghini

Аргентинский нападающий самого титулованного клуба Италии Пауло Дибала остановил свой выбор на Lamborghini Aventador S Roadster.

Свой юбилейный гол Дибала забил 12 мая в матче, который "Ювентус" выиграл у "Сассуоло" со счетом 3:1. В этой же игре 100-м голом за туринский клуб отметился и Криштиану Роналду, однако покупать суперкар не побежал — у него уже заказан эксклюзивный Bugatti Centodieci за 8 миллионов евро.

 

Lamborghini Aventador S RoadsterЗвезда Ювентуса отметил свой 100-й гол покупкой Lamborghini

Пауло Дибала на фабрике Lamborghini

Пауло Дибала заявил, что впервые сел за руль Lamborghini шесть лет назад и с тех пор "буквально влюбился в этот автомобиль". По его словам, он ждал несколько лет, прежде чем купить Авентадор. И только сейчас стал счастливым обладателем спортивного родстера знаменитой итальянской марки.

Lamborghini Aventador S RoadsterЗвезда Ювентуса отметил свой 100-й гол покупкой Lamborghini

Свой выбор 27-летний футболист остановил на ярко-желтом Lamborghini Aventador S Roadster. Суперкар оснащен 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 740 л.с., работающим в связке с семиступенчатым "роботом" и системой полного привода Haldex Generation IV. Первую "сотню" родстер набирает всего за три секунды при максимальной скорости 350 км/ч.

Lamborghini Aventador S RoadsterЗвезда Ювентуса отметил свой 100-й гол покупкой Lamborghini

Автомобиль своей мечты стоимостью около 500 000 долларов аргентинец получил прямо в штаб-квартире Lamborghini. Учитывая, что одновременно Дибала стал новым послом итальянского автобренда, суперкар мог быть приобретен с большим дисконтом или вообще достался ему в подарок.

Lamborghini Aventador S RoadsterЗвезда Ювентуса отметил свой 100-й гол покупкой Lamborghini

И, кстати, аргентинский нападающий стал первым игроком неевропейского происхождения, забившим в составе "Ювентуса" 100 голов.

 

Источник: focus.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: авто

Читайте ещё:

Две трети водителей пользуются телефоном за рулем
12.04.2021 17:12    389
Растаможка за 1000 евро: законопроект отправился на голосование в Верховную Раду
09.04.2021 14:47    560
Регистрацию новых автомобилей прямо в автосалонах узаконили
08.04.2021 07:44    369
Жюри конкурса World Car Of The Year назвали главных претендентов на титул
02.04.2021 07:18    391
Это должен знать каждый водитель: 7 незаменимых советов
15.03.2021 16:17    519
Стоимость Tesla рухнула на треть за месяц
09.03.2021 11:22    465
Названы лучшие женские автомобили 2021 года
01.03.2021 10:29    743
На Волині жінка народила сина за кермом
24.02.2021 18:00    365
В Украине электронное удостоверение водителя приравняли к бумажному
17.02.2021 11:49    294
Названы лучшие семейные авто с пробегом - привлекают качеством и ценой
09.02.2021 09:34    1143
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 