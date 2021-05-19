Звезда "Ювентуса" отметил свой 100-й гол покупкой Lamborghini

Аргентинский нападающий самого титулованного клуба Италии Пауло Дибала остановил свой выбор на Lamborghini Aventador S Roadster.

Свой юбилейный гол Дибала забил 12 мая в матче, который "Ювентус" выиграл у "Сассуоло" со счетом 3:1. В этой же игре 100-м голом за туринский клуб отметился и Криштиану Роналду, однако покупать суперкар не побежал — у него уже заказан эксклюзивный Bugatti Centodieci за 8 миллионов евро.

Пауло Дибала на фабрике Lamborghini

Пауло Дибала заявил, что впервые сел за руль Lamborghini шесть лет назад и с тех пор "буквально влюбился в этот автомобиль". По его словам, он ждал несколько лет, прежде чем купить Авентадор. И только сейчас стал счастливым обладателем спортивного родстера знаменитой итальянской марки.

Свой выбор 27-летний футболист остановил на ярко-желтом Lamborghini Aventador S Roadster. Суперкар оснащен 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 740 л.с., работающим в связке с семиступенчатым "роботом" и системой полного привода Haldex Generation IV. Первую "сотню" родстер набирает всего за три секунды при максимальной скорости 350 км/ч.

Автомобиль своей мечты стоимостью около 500 000 долларов аргентинец получил прямо в штаб-квартире Lamborghini. Учитывая, что одновременно Дибала стал новым послом итальянского автобренда, суперкар мог быть приобретен с большим дисконтом или вообще достался ему в подарок.

И, кстати, аргентинский нападающий стал первым игроком неевропейского происхождения, забившим в составе "Ювентуса" 100 голов.

Источник: focus.ua/

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