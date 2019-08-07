40 миллионов долларов на строительство мусороперерабатывающего комплекса. В Дергачах заканчивают строительство полигона для ТБО

Старый полигон бытовых отходов в Дергачах этой осенью прекращает принимать грузовики с мусором. В этот период на смену ему заработает первая очередь нового мусороперерабатывающего комплекса. Тем временем на уже закрытой свалке будут восстанавливать земли и водные ресурсы. На это потратят 9 миллионов долларов.

Юрий Суярко, директор КП «Муниципальная компания по обращению с отходами»

На действующий полигон заходит турецкая компания, которая будет осуществлять приведение полигона в порядок. То есть в согласовании с европейскими нормами. Всё это тело полигона будет затянутое геомембраной, которая будет предотвращать попадание полигонного газа в атмосферу. То есть мы, во-первых, исключаем попадание парниковых вредных газов в атмосферу

Кроме этого, говорит Юрий Суярко, на полигоне будет сделано 37 скважин, из которых будут добывать газ, образующийся в теле полигона. Этот биогаз будет поставляться на промышленную площадку, а уже потом с помощью газовых генераторов - превращаться в электроэнергию.

К этому этапу работ планируют приступить после того, как компания подрядчика сдаст первую очередь нового полигона. В нее войдет КПП, подъездная дорога, мойка и пункт дезинфекции колес.

Александр Панченко, заместитель директора компании–подрядчика

Объект разбит на 2 очереди - два пусковых комплекса. Первый пусковой комплекс - это первые две карты. Вы видите, что работы уже выполнены на этих двух картах. И в состав первого пускового комплекса входит весовая, дезбарьер и мойка колёс в комплексе с очистными сооружениями

Юрий Жибовский, инженер технического надзора

Готова первая, вторая карта, практически. Она, ну, 99 % готовности. Есть некоторые сложности у нас с резервуарами очистки фильтратов. Но, я думаю, мы справимся

На реализацию проекта потратили уже 2 года, а основан он был еще в 2014-м. Победителем тендера стала польская компания. Ее работу контролирует немецкая фирма.

По плану до конца года в Дергачах будет построена линия сортировки раздельно-собранных и смешанных отходов и современный полигон ТБО. Также здесь будут собирать полигонный газ.

Александр Панченко, заместитель директора компании–подрядчика

На строящемся полигоне после первого пускового комплекса мы будем достраивать завод по сортировке отходов. То есть еще работы будут вестись до конца следующего года

Общая площадь нового полигона, рассказывает Александр Панченко, примерно 13 гектаров.

Мощность сортировочной линии комплекса достигает 80 тысяч тонн несортированного и 40 тысяч тонн сортированного мусора в год. На ней будут отбирать пластик, бумагу, остатки строительных материалов и стекло.

Агентство Телевидения Новости