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АМКУ оштрафував на 23 мільйони 14 компаній за змови на торгах порту "Південний"

АМКУ оштрафував на 23 мільйони 14 компаній за змови на торгах порту Південний

Антимонопольний комітет визнав 14 компаній учасниками змов на торгах, проведених держпідприємством "Морський торговельний порт "Південний", та оштрафував їх на загальну суму 23,4 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

У змовах брали участь ТОВ "Міленіум Мерітайм" (тепер називається ТОВ "Радена 2020"), ТОВ "Техносолюшн", ТОВ "Южморсервіс", ТОВ "СВ Шіппінг ЛТД", ТОВ "Марін Індастріал Сервіс", ТОВ "Алюр Груп", ТОВ "Енреро", ТОВ "Інжпортсервіс", ТОВ "Техморснаб", ТОВ "Будкомплект" 14", ТОВ "Метком-Груп", ВФК "Облзбут", ТОВ "Імпорт Партс Трейд", ТОВ "Майнінг Ліфт Машинері".

Ці компанії взяли участь у 34 торгах на закупівлю обладнання, запасних частин до техніки та матеріалів, з очікуваною вартістю понад 195 млн грн.

Під час розгляду справи Комітет встановив, що відповідачі погоджували свою поведінку з метою усунення між собою конкуренції.

За вчинення антиконкурентних узгоджених дій компанії оштрафовано на загальну суму 23,4 млн грн та інформацію про них занесено до Зведених відомостей про спотворення результатів торгів.

Джерело: epravda.com.ua

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