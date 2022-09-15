Аналитики сделали портрет украинского онлайн-покупателя и проанализировали ключевые изменения во время войны

С началом полномасштабной войны украинцы значительно сократили интенсивность онлайн-покупок. Если в первые месяцы вторжения такой шоппинг практически полностью остановился, то уже летом рынок постепенно начал восстанавливаться. Кроме того, что украинцы сейчас меньше покупают, изменились и приоритетные категории товаров. Сегодня покупатели в основном выбирают электронику, одежду, товары для дома. Аналитики описали измененный портрет украинского интернет-покупателя.

Онлайн-шоппинг возобновляется

Если в конце 2021 77% украинцев покупали товары онлайн, то летом 2022 этот показатель составляет всего 54%. Учитывая сложившиеся обстоятельства, это еще довольно оптимистическая цифра. Конечно, изменилась география покупок и ТОП категории товаров.

Сейчас активно покупают онлайн граждане, вернувшиеся в Украину после вынужденного отъезда из-за нападения России. География сместилась на Запад Украины, хотя в пятерке лидеров остаются также Киев, Одесса и Днепр. Украинцы сейчас чаще выбирают украинских производителей. Однако аналитики портала Промокодиус отмечают, что покупатели чаще стали применять промокоды Aliexpress. Возобновление спроса связано с тем, что в начале лета китайский маркетплейс возобновил доставку в Украину после нескольких месяцев перерыва.

Больше вернулось из-за границы жителей северных и центральных областей. Они сейчас составляют самую большую долю среди онлайн-покупателей. Покупают по большей части:

технику;

косметику и товары по уходу за собой;

продукты;

мебель.

В небольших городах чаще покупают медикаменты. Вынужденно перемещенные лица наиболее взвешенно относятся к расходам, часто покупают строительные материалы.

Что касается выбора способов доставки, то в настоящее время большинство предпочитает наиболее бюджетные варианты. Кроме цены, влияет на выбор и скорость доставки. Большинство покупателей сейчас не готовы ожидать своего заказа больше недели, поэтому онлайн-покупки в зарубежных магазинах и маркетплейсах менее популярны, чем до войны.

Аналитики отмечают, что есть также группа покупателей, полностью отказавшихся от покупок через интернет. К этой категории относятся жители южных регионов страны, женщины от 46 лет и неработающие украинцы. Среди причин отказа от онлайн-шопинга называют отсутствие нужды (24%), финансовые затруднения (23%) и война (11%).

Средний чек покупок мало изменился по сравнению с 2021 годом – всего +100 гривен (740 гривен). Это преимущественно заказы электроники: смартфоны, аксессуары, компьютеры и прочее. Самый маленький чек по-прежнему на детские товары.