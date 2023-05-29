Анатолий Шкрибляк отметил, что в Харькове снова открываются магазины известных брендов

Харьков, несокрушимый город восточной Украины, продолжает привлекать внимание гигантов международного ритейла. В последнее время все больше их магазинов возобновляют свою работу, возвращаясь к активной деятельности после сложного временного периода.

Открытие магазинов известной группы LPP в ТРЦ Nikolsky в Харькове является ярким примером возвращения международных ритейлеров в город. 8 мая эти магазины, включая бренды House и Cropp, снова открыли свои двери для покупателей. Событие вызвало особый интерес у всех ценителей качественной одежды и аксессуаров, особенно с учетом того, что с начала войны все торговые локации группы LPP были закрыты в Харькове.

Все возвращается на круги своя

Открытие магазина Mohito, также принадлежащего группе LPP, запланировано к концу мая 2023 года. Этот шаг является еще одним показателем изменяющейся обстановки и стабилизации в регионе. Возвращение таких известных брендов, как:

House;

Cropp;

скоро Mohito, говорит о том, что Харьков снова становится привлекательным для международных компаний, которые видят потенциал и перспективы в этом городе.

Стоит отметить, что возвращение гигантов международного ритейла в Харьков является не только важным экономическим событием, но и сигналом о том, что город восстанавливается после трудных времен. Происходит демонстрация доверия и уверенности международных компаний в стабильности и перспективах развития Харькова. Возвращение таких брендов способствует созданию новых рабочих мест и стимулирует развитие местной экономики.

Анатолий Шкрибляк, президент девелоперской компании Budhouse Group, прокомментировал эту тенденцию, отметив, что “известные международные бренды продолжают возвращаться в Харьков”. Он подчеркнул, что сегодня в городе созданы достаточно лояльные условия для привлечения арендаторов, и связано это с желанием поддержать экономику страны и предоставить харьковчанам новые рабочие места. Также он отметил, что в апреле магазин немецкого бренда New Yorker возобновил свою работу в ТРЦ Nikolsky, что вызвало большой ажиотаж среди местных жителей. Кроме того, в марте этого года открылась сеть SportLife, что дополнительно укрепляет позицию Харькова как привлекательного места для международных брендов.

Таким образом, открытие магазинов House и Cropp, а также предстоящее открытие Mohito в Харькове, подтверждают, что город продолжает привлекать внимание и интерес крупных игроков розничной торговли. Сделан важный шаг на пути к восстановлению и развитию Харькова.