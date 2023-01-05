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Азербайджан и Турция договорились увеличить мощность Трансанатолийского газопровода TANAP

Азербайджан и Турция договорились увеличить мощность Трансанатолийского газопровода TANAP

Азербайджан и Турция договорились увеличить мощность Трансанатолийского газопровода TANAP, по которому азербайджанский газ поступает в Европу, с нынешних 16 млрд м³, до 23 млрд м³, к концу 2023 года, 31 млрд м³ - к 2026, 60 млрд м³ - к 2030.

На последнем этапе предполагается, что через систему TANAP будет прокачиваться не только азербайджанский газ, но и турецкий, с открытых газовых месторождений, и газ из Туркменистана и Казахстана, после строительства Транскаспийского газопровода через Каспийское море.

Азербайджан и Турция договорились увеличить мощность Трансанатолийского газопровода TANAP

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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