Азербайджан и Турция договорились увеличить мощность Трансанатолийского газопровода TANAP, по которому азербайджанский газ поступает в Европу, с нынешних 16 млрд м³, до 23 млрд м³, к концу 2023 года, 31 млрд м³ - к 2026, 60 млрд м³ - к 2030.

На последнем этапе предполагается, что через систему TANAP будет прокачиваться не только азербайджанский газ, но и турецкий, с открытых газовых месторождений, и газ из Туркменистана и Казахстана, после строительства Транскаспийского газопровода через Каспийское море.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»