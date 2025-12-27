Процедура банкрутства, розпочата щодо державного підприємства «речное пароходство», стала формальним підтвердженням того, що національний річковий флот білорусі фактично припинив існування. Компанія, яка управляла понад 160 теплоходами й баржами та п’ятьма портами в Дніпрово-Бузькому басейні, виявилася нездатною виконувати навіть базові фінансові зобов’язання.

Станом на 1 грудня 2025 року сукупний борг підприємства досяг 18,5 млн білоруських рублів, що еквівалентно близько 6,36 млн доларів США. З них 9,3 млн білоруських рублів (приблизно 3,2 млн доларів) уже перебувають у виконавчому провадженні. При цьому на рахунках компанії залишалося лише 35 тис. білоруських рублів, або близько 12 тис. доларів, що унеможливлювало виплату заробітної плати майже 400 працівникам та здійснення обов’язкових платежів.

За нинішніх політико-економічних умов перспективи відродження річкового флоту в білорусі не проглядаються. Сукупність управлінських рішень, втрати інфраструктури та обмежень, сформованих у період правління лукашенка, призвела до знищення галузі, і під цим режимом її відновлення виглядає малоймовірним.

Джерело: szru.gov.ua

