Bloomberg: Ларрі Еллісон витіснив Ілона Маска з позиції головного технологічного титана 2025 року

Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон став центральною фігурою бізнес-подій 2025 року, обійшовши Ілона Маска. Його статки зросли на $89 млрд за день, тимчасово зробивши його найбагатшою людиною світу.

Поки увага світу була прикута до Білого дому, 81-річний співзасновник Oracle Ларрі Еллісон став центральною фігурою ключових бізнес-подій року – від ШІ-буму до мегаугод у Голлівуді. За переконанням Bloomberg, саме Еллісон став ключовою фігурою у бізнес-світі

2025 рік став для Еллісона періодом історичного будівництва центрів обробки даних. Спільно з Семом Альтманом та Масайоші Соном він оголосив про план інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту на суму 500 мільярдів доларів. Ключовим успіхом Oracle стала угода з OpenAI на 300 мільярдів доларів, що перетворило компанію на головного орендодавця обчислювальних потужностей для лідера ринку ШІ.

У вересні, після розкриття масштабів співпраці з OpenAI, статки Еллісона зросли на рекордні 89 мільярдів доларів за один день. Це дозволило йому тимчасово очолити рейтинг найбагатших людей світу, випередивши Ілона Маска.

Голлівудські амбіції та фінансові ризики

Еллісон-старший також став головним спонсором медіаекспансії свого сина Девіда. За підтримки батька компанія Skydance Media отримала контроль над Paramount. Крім того, Ларрі Еллісон особисто гарантував фінансування на суму 40,4 мільярда доларів для спроби поглинання Warner Bros. Discovery.

Попри успіхи, аналітики Bloomberg вказують на вразливість бізнес-імперії Еллісона. Oracle вперше з 90-х років зафіксувала негативний грошовий потік через агресивне будівництво дата-центрів. Висока концентрація капіталу в акціях Oracle та значні боргові зобов'язання роблять статки мільярдера, які зараз оцінюються у 250 мільярдів доларів, залежними від стабільності ринку ШІ та успіху медіаактивів його сина.

