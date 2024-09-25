Болгарка Metabo WEV 11-125 Quick: Професійний інструмент для складних завдань

Болгарка Metabo WEV 11-125 Quick – це потужний та ефективний електроінструмент, спеціально розроблений для професійного використання в будівництві, ремонті та інших складних роботах. Вона ідеально підходить для різання, шліфування та обробки різних матеріалів, таких як метал, бетон, камінь та інші.

Завдяки сучасним технологіям та інноваційним рішенням, Metabo WEV 11-125 Quick забезпечує максимальну продуктивність, надійність та безпеку під час використання. Це інструмент, який здатний витримати інтенсивні навантаження та гарантувати відмінні результати у складних умовах експлуатації. Додаткову інформацію про модель можна знайти на https://metabo-khk.com.ua/bolgarka-metabo-wev-11-125-quick-603625000/.

Технічні характеристики та особливості

Потужність двигуна – 1100 Вт, що робить цей інструмент достатньо потужним для виконання найскладніших завдань.

Максимальні оберти – до 10500 об/хв, що дозволяє ефективно працювати навіть з найтвердішими матеріалами.

Система регулювання обертів забезпечує можливість налаштувати швидкість роботи інструменту залежно від типу матеріалу, що обробляється.

Система Metabo Quick для швидкої зміни дисків без використання додаткових інструментів значно полегшує роботу та підвищує ефективність.

Функція плавного пуску допомагає уникнути різких ривків при включенні інструменту, що забезпечує комфортну і безпечну роботу.

Компактні розміри та невелика вага (2,1 кг) роблять болгарку Metabo WEV 11-125 Quick легкою в управлінні та зручною для роботи у важкодоступних місцях. Крім того, завдяки ергономічному дизайну та антивібраційній системі, інструмент знижує втому рук під час тривалої роботи.

Чим краще в своєму класі?

Metabo WEV 11-125 Quick відрізняється від інших інструментів у своєму класі завдяки ряду переваг:

Інноваційні технології: система Metabo Quick дозволяє змінювати диски без інструментів, що робить роботу швидшою та зручнішою. Ця функція виділяє інструмент серед інших моделей, що потребують додаткових інструментів для заміни насадок. Плавний пуск і регулювання обертів: можливість налаштування швидкості робить болгарку універсальною для різних типів робіт, що дозволяє працювати з широким спектром матеріалів. Це значно підвищує продуктивність інструменту та забезпечує його довговічність. Захист від перевантажень: модель оснащена системою автоматичної зупинки при перевантаженнях, що захищає інструмент від поломок і продовжує його термін служби. Інші болгарки часто не мають подібного рівня захисту, що робить Metabo WEV 11-125 Quick вигідним вибором для професіоналів. Ергономіка і комфорт: зручна антивібраційна рукоятка та легка вага дозволяють працювати тривалий час без відчутної втоми. В порівнянні з іншими болгарками на ринку, Metabo пропонує краще співвідношення комфорту та продуктивності.

Практичне застосування

Metabo WEV 11-125 Quick є відмінним вибором для професіоналів, які працюють з різними матеріалами та потребують універсального інструменту для різання, шліфування та полірування. Ця модель ідеально підходить для:

Обробки металевих конструкцій;

Різання бетонних елементів та каменю;

Шліфування різних поверхонь.

Завдяки високій продуктивності, цей інструмент швидко впорається з будь-якими завданнями, що зекономить час та зусилля. Крім того, Metabo WEV 11-125 Quick оснащена всіма необхідними системами безпеки, такими як захист від перевантажень та автоматична зупинка при перегріві, що робить її надійним вибором для тривалої роботи.

Відгуки користувачів

Користувачі високо оцінюють Metabo WEV 11-125 Quick за її продуктивність та зручність у використанні. Інструмент отримує позитивні відгуки за свою універсальність, адже з легкістю справляється як із різанням, так і зі шліфуванням різних матеріалів.

Окрім цього, користувачі відзначають ергономіку інструменту та низький рівень вібрацій, що робить його комфортним для тривалої експлуатації. Система плавного пуску дозволяє почати роботу без різких ривків, що значно підвищує рівень безпеки.

Особливо користувачі відзначають довгий термін служби інструменту завдяки системам захисту від перевантаження та пилу, що робить цю болгарку одним із найкращих виборів у професійній сфері.

Ціна і комплектація

Офіційна ціна на болгарку Metabo WEV 11-125 Quick в сертифікованих магазинах становить 4 699 грн. Комплектація включає:

Болгарка Metabo WEV 11-125 Quick;

Захисний кожух;

Опорний фланець;

Швидкозатискна гайка;

Інструкція з експлуатації.

Де придбати болгарку Metabo WEV 11-125 Quick?

Контакти Metabo Харків:

Магазин на Сухумській:

Адреса: вул. Сухумська, 24, м. Харків, Україна

Телефон: +38 (099) 316-76-36

Адреса: вул. Сухумська, 24, м. Харків, Україна Телефон: +38 (099) 316-76-36 Магазин на Гагаріна:

Адреса: проспект Гагаріна, 38, м. Харків, Україна

Телефон: +38 (066) 179-82-90

Адреса: проспект Гагаріна, 38, м. Харків, Україна Телефон: +38 (066) 179-82-90 Сервісний центр:

Телефон: +38 (050) 640-77-83

Електронна пошта: info@metabo-khk.com.ua

info@metabo-khk.com.ua Офіційний сайт: https://metabo-khk.com.ua

https://metabo-khk.com.ua Години роботи:

Понеділок – П'ятниця: 9:00 – 18:00

Субота: 10:00 – 16:00

Неділя: вихідний

Висновок

Metabo WEV 11-125 Quick поєднує в собі потужність, надійність та сучасні технології, що робить її однією з найкращих болгарок у своєму класі. Завдяки інноваціям, ергономічному дизайну та системам безпеки, цей інструмент є ідеальним вибором для професійних майстрів, які цінують якість та ефективність.