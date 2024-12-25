Болгарський гідророзподільник: універсальне рішення для гідравлічних систем

Гідравлічні системи є невід'ємною частиною сучасної техніки, забезпечуючи ефективну роботу багатьох механізмів. Болгарський гідророзподільник https://hydraulic.ua/bolharskyi-hidrorozpodilnyk/ — це надійний і якісний компонент, що забезпечує розподіл робочої рідини між виконавчими механізмами.

Основні характеристики болгарських гідророзподільників

Матеріал корпусу. Високоміцний чавун забезпечує тривалий термін експлуатації.

Високоміцний чавун забезпечує тривалий термін експлуатації. Пропускна здатність. Розподільники розраховані на різний потік робочої рідини, залежно від моделі.

Розподільники розраховані на різний потік робочої рідини, залежно від моделі. Тиск. Максимальний робочий тиск сягає 250 бар.

Максимальний робочий тиск сягає 250 бар. Температурний діапазон. Працюють у широкому діапазоні температур, забезпечуючи стабільність навіть у складних умовах.

Працюють у широкому діапазоні температур, забезпечуючи стабільність навіть у складних умовах. Можливість регулювання. Забезпечують точний контроль потоків.

Типи болгарських гідророзподільників

Односекційні. Ідеальні для використання у простих гідравлічних системах. Багатосекційні. Застосовуються для комплексних систем, що вимагають розподілу рідини між кількома виконавчими механізмами. З електричним управлінням. Забезпечують автоматизований контроль і швидке реагування. Механічні. Найпростіші у встановленні та обслуговуванні.

Принцип роботи болгарських гідророзподільників

Болгарський гідророзподільник працює за принципом золотникового механізму, який дозволяє точно змінювати напрямок потоку робочої рідини. У нейтральному положенні розподільника лінії подачі та зливу з'єднані, забезпечуючи вільну циркуляцію масла та знижуючи навантаження на насос.

Особливістю болгарських гідророзподільників є функція додаткового використання запобіжного клапана. Цей елемент автоматично скидає тиск при досягненні його критичних значень, захищаючи систему від перевантажень. Для забезпечення універсальності пристрою можливе встановлення нестандартних золотників, що розширює функціонал розподільника залежно від потреб користувача.

Ще одним важливим аспектом є можливість роботи в режимі плаваючого положення, що особливо актуально для сільськогосподарської техніки. Висока якість виготовлення гарантує мінімізацію витоків між корпусом та золотником, забезпечуючи стабільність тиску в системі. Цей принцип роботи робить болгарські гідророзподільники затребуваними для використання на тракторах, навантажувачах, снігоприбиральній техніці та інших механізмах, де важлива точність і надійність.

Як вибрати гідророзподільник

Тип системи. Визначте необхідний тип залежно від складності вашої гідравлічної системи.

Визначте необхідний тип залежно від складності вашої гідравлічної системи. Рівень навантаження. Переконайтеся, що пропускна здатність і максимальний робочий тиск відповідають вашим вимогам.

Переконайтеся, що пропускна здатність і максимальний робочий тиск відповідають вашим вимогам. Тип управління. Виберіть між механічним або електричним управлінням залежно від необхідного рівня автоматизації.

Виберіть між механічним або електричним управлінням залежно від необхідного рівня автоматизації. Якість матеріалів. Зверніть увагу на матеріал, з якого виготовлено пристрій.

Сумісність. Перевірте, чи відповідає обраний розподільник параметрам вашої системи.