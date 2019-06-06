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Борьба с «фейками»: представитель «Концерна АВЭК и Ко» и Александра Фельдмана готовит иски в суд

Борьба с «фейками»: представитель «Концерна АВЭК и Ко» и Александра Фельдмана готовит иски в суд

Иски в суд сейчас готовит адвокат Александра Фельдмана и «Концерна АВЭК и Ко» Иван Либерман. По его словам, те, кто распространял «фейки» и в сторону его клиента, и о деятельности ТЦ «Барабашово», должны понести за это ответственность.

Он уже собрал много материалов, направил адвокатские запросы причастным к этим действиям общественным организациям.  Однако там, говорит Либерман, получать запросы отказались.

Иван Либерман, адвокат А. Фельдмана и АО «Концерн АВЭК и Ко»:

Причину будем зв'ясовувать вже в Генеральній прокуратурі України, куди я завтра звертаюсь з відкритим зверненням в порядку статті 214 Кримінально-процесуального кодексу за статтею 397 Кримінального кодексу України – «Перешкоджання адвокатській діяльності». Гратися ніхто ні з ким не буде.

Адвокат отметил: те, кто распространял «фейки», теперь должны ехать в Киев, где будет большинство судебных заседаний. Кроме этого, суд может обязать ответчиков выплатить миллион гривен.

Также, по фактам фашизма, нацизма и антисемитизма, в США и Израиль адвокат направил переведенные материалы дела.


Агентство Телевидения Новости

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