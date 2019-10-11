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Британец установил рекорд, выиграв более 200 млн долларов

Британец установил рекорд, выиграв более 200 млн долларов

Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £170,2 млн (более $208 млн), став обладателем рекордного по величине приза в истории Соединенного Королевства.

Об этом сообщил представитель Национальной лотереи Соединенного Королевства.

«Один невероятно удачливый обладатель билета выиграл джекпот EuroMillions», — подчеркнул он, посоветовав всем участникам этого розыгрыша лотереи «незамедлительно проверить свои билеты». Выигрышными номерами для победителя, имя которого пока не называется, стали «7,10, 15, 44, а также два дополнительных — 3 и 12», уточняют организаторы.

Лотерея EuroMillions проводится в Европе с 2004 года. Изначально — в Испании, Франции и Великобритании. Позднее к ней присоединились Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Португалия, Швейцария и Лихтенштейн. Согласно правилам лотереи, победитель имеет право остаться неназванным. 

Агентство Телевидения Новости

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