Broadcom VMware: зміни після об’єднання

Кінець 2023 року був ознаменований значною подією: компанія Broadcom завершила процедуру покупки VMware. Звісно, багатьох клієнтів цікавить питання, що зміниться для них. Представники SoftwareOne, які позиціонуються як VMware partner, розкажуть про головні зміни. Процес об’єднання команд став однією з найдорожчих операцій в ІТ-сфері 2023 року: покупка однієї компанії іншою коштувала 69 млрд доларів.

Спрощені пакети послуг

Основна зміна об’єднання полягає в покращенні зручності застосування продуктів. Тривалий час користувачі скаржилися на складність пропозицій для виходу на ринок. Зараз же все змінилося: існує всього два основних рішення — vSphere Foundation та Cloud Foundation.

Перший варіант — платформа робочого навантаження для малого та середнього бізнесу зі спрощеними можливостями. Для vSphere Foundation характерні:

інтелектуальне керування;

покращена потужність;

висока ефективність;

максимальна прозорість та розуміння.

Cloud Foundation — флагманський хмарний продукт, який дозволяє запускати застосунки швидко, безпечно та економічно вигідно. Щоб клієнти могли більше дізнатися про можливості Cloud Foundation, вартість була знижена вдвічі в порівнянні з минулим періодом.

Уже зараз клієнтам VMware by Broadcom доступні хмарне зберігання, аварійне відновлення даних та інші послуги платформи. Користувачі флагманського продукту отримують додаткові можливості щодо програм та безпеки. Також незабаром буде впроваджено приватний штучний інтелект.

Допомога в опануванні VMware by Broadcom

Клієнтів турбує, як надалі співпрацювати із платформою та які ще чекають зміни. Краще за все поставити ці питання спеціалістам SoftwareOne. Тут можна отримати відповіді та дізнатися про всі можливості платформи.

Варто зазначити, що компанія SoftwareOne — офіційний партнер VMware by Broadcom уже багато років. Тому можна не сумніватися, що співпраця й надалі буде зручною та зрозумілою. SoftwareOne — надійний провідник у світі хмарних технологій.

Новости портала «Весь Харьков»