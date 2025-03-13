Бум штучного інтелекту в Китаї досягає вражаючих масштабів ‒ The Economist

Днями Китай представив нового чат-бота зі штучним інтелектом під назвою Manus, що спричинило масовий наплив користувачів і падіння сайту реєстрації. Розробник бота, компанія Butterfly Effect, заявляє, що її технологія перевершує OpenAI, творця ChatGPT. Однак через високий попит доступ до платформи наразі обмежений запрошеннями. Запуск Manus став ще одним підтвердженням активного зростання китайського сектору ШІ, який із січня привертає увагу інвесторів. Основним каталізатором цього процесу стала компанія DeepSeek, яка презентувала модель, навчання якої обійшлося значно дешевше за західні аналоги.

Як пише The Economist, це викликало сплеск інвестицій і значний ріст котирувань китайських технологічних компаній. Зокрема, індекс Hang Seng Tech, що відстежує найбільші китайські техгіганти, з середини січня зріс більш ніж на 40%.

Технологічний бум та інвестиції у штучний інтелект

Багато китайських підприємств розглядають здешевлення ШІ як можливість для розширення бізнесу. Від автомобільних концернів до державних банків – сотні компаній оголосили про намір інтегрувати технологію DeepSeek у свої процеси. Навіть техногіганти, такі як Tencent, почали впроваджувати цю технологію у свої продукти, попри наявність власних моделей.

Китайські міські адміністрації інтегрують моделі DeepSeek у мобільні додатки для надання послуг населенню, а державні установи розглядають можливості їх використання в управлінні, освіті та медицині. Деякі аналітики зазначають, що ажіотаж навколо DeepSeek настільки масштабний, що фондові експерти навіть шукають "ШІ-ракурс" для своїх аналітичних звітів, щоб привернути увагу інвесторів.

Паралельно венчурні інвестори активно вкладають кошти в нові стартапи у сфері штучного інтелекту. Уряд Китаю також підтримує цю тенденцію: 6 березня було оголошено про створення державного венчурного фонду в розмірі 1 трлн юанів ($140 млрд) для інвестування у технологічні галузі.

Великі технологічні компанії нарощують витрати

Китайські технологічні гіганти, серед яких Alibaba, Baidu, Huawei і Tencent, активно розвивають свої підрозділи хмарних обчислень, щоб скористатися новою хвилею попиту. Alibaba оголосила, що її головною метою є створення штучного загального інтелекту. 6 березня компанія представила нову модель, яка, за її словами, не поступається DeepSeek.

Alibaba також планує інвестувати $53 млрд у будівництво дата-центрів протягом наступних трьох років, що перевищує її витрати за останнє десятиліття. Це може допомогти компанії компенсувати уповільнення в її основному бізнесі електронної комерції. Подібний підхід використовує і Baidu, яка вже отримала приріст доходів від хмарних сервісів.

Зростання попиту на ШІ сприяє розвитку ринку серверного обладнання. Аналітики прогнозують, що ринок серверів "все в одному" зростатиме більш ніж на 70% на рік до 2028 року. Компанія Sangfor Technologies, заснована колишніми співробітниками Huawei, стала одним із головних бенефіціарів цього буму: її акції з початку року зросли приблизно на 140%.

Потенційні загрози для китайського ШІ-буму

Попри оптимізм інвесторів, деякі аналітики застерігають від потенційних ризиків. Кай Ван, експерт фінансової компанії Morningstar, вважає, що DeepSeek не змінить фундаментальні показники більшості компаній, які отримали вигоду від нещодавнього ралі на фондовому ринку. Він також зазначає, що якщо компанії не зможуть монетизувати ШІ-технології, поточний ажіотаж може завершитися так само швидко, як і почався.

Ще одним ризиком залишається обмежений доступ Китаю до передових напівпровідників. Попри те, що китайські компанії наразі можуть купувати чіпи H20 від Nvidia, вони поступаються продуктивністю найпотужнішим моделям, які США заборонили експортувати до Китаю. Місцеві виробники, такі як Cambricon, Enflame і Huawei, намагаються скоротити розрив, але їхні чіпи поки що відстають за потужністю.

Деякі експерти побоюються, що обмеження на постачання напівпровідників можуть стати головним стримувальним фактором для розвитку китайського ШІ. Державна компанія SMIC, яка виробляє напівпровідники, не має достатньо потужностей для створення найсучасніших чіпів, а навіть передові мікросхеми Huawei поки що не можуть конкурувати з рішеннями Nvidia.

Політичні ризики

Існують також політичні загрози для китайського технологічного сектору. Адміністрація президента США розглядає можливість подальших санкцій проти Китаю, які можуть включати обмеження на доступ до передових технологій та міжнародних економічних платформ.

Якщо Вашингтон введе нові обмеження на постачання напівпровідників, собівартість навчання й розгортання моделей ШІ може значно зрости. Це може підірвати основний чинник нинішнього буму – очікування, що витрати на створення ШІ-технологій продовжать знижуватися.

Источник: zn.ua

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