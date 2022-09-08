Цены на Айфоны 14: новинки стоят своих денег?

Точная дата старта продаж айфонов нового поколения уже известна. Пользователи с нетерпением ждут середины сентября, чтобы поскорее прикоснуться к обновленным телефонам любимого бренда Apple.

Перед презентацией среди специалистов было мнение, что новая линейка iPhone не стоит ценников, указанных в инсайдерских прайсах. Возникали сомнения в качественном апгрейде устройств, были замечания по деталям внешнего вида и комплектации.

Теперь, когда известны все нюансы новой «яблочной» коллекции, можно сделать выводы о справедливой стоимости девайсов. Облегчением стало то, что заявленная цена iPhone 14 Plus и базовой версии оказалась меньше, чем предполагали перед презентацией.

О характеристиках: за что покупатель платит деньги

В этом году модельный ряд оптимизирован как нельзя лучше. Именно в 14 линейке пользователь получил шанс выбрать нужный гаджет под любые запросы. Какие есть варианты:

Базовая модель iPhone 14 — это OLED-экран на 6,1 дюйма с качественной цветопередачей True Tone. Удобная форма и компактный размер корпуса из прочного алюминия. Производитель внедрил 6 Гб ОЗУ и до 512 Гб внутренней памяти. Процессор предыдущего поколения и не самый мощный аккумулятор в линейке делают модель оптимальным вариантом для пользователей, которые не используют смартфон для игр со сложной графикой и программ монтажа. Камеры на 12 Мп стали в 2,5 раза лучше делать фото при недостаточном освещении. iPhone 14 Plus — это тот же базовый вариант, но с диагональю 6,7 дюйма. Достаточно большой девайс с солидным весом, в котором придет на помощь удобная встроенная функция управления одной рукой. Процессор А15 — не самый быстрый и мощный, но все равно улучшен по сравнению с моделями 13 линейки. Если сравнивать с iPhone 14, то автономность возросла на четыре-шесть часов при незначительной «прибавке» в весе + 31 г. Всего 204 г. Для iPhone 14 Pro использован улучшенный процессор нового поколения А16 при том же объеме ОЗУ на 6 Гб. Экран оптимальный — 6,1 дюйма. Имеет вполне приемлемую мощность аккумулятора около 3200 мА*ч. Блок из трех камер, главная на 48 Мп — это возможность делать максимально качественные фото, которые будут комфортно храниться на 1 Тб свободной внутренней памяти. iPhone 14 Pro Max — самый ожидаемый и желаемый телефон для многих пользователей. Максимально большой экран на 6,7 дюйма, до 1 Тб внутреннего накопителя, новый процессор А16. И при этом отличная батарея, которая выдаст до 29 часов бесперебойной работы в режиме воспроизведения видео.

Какую стоимость заявил производитель

На презентации Apple озвучили такие ценники:

Базовая модель Айфона 14 стоит от 799 долларов.

Плюс продается от 899 долларов.

Флагман Про — от 999 долларов.

Модель Про Макс стоит от 1099 долларов.

Цифры выше указаны для минимального объема памяти. Важно учитывать, что у официальных реселлеров в Украине цены будут выше примерно на 30% из-за таможенного сбора и налогов. Но только в таком случае вы получите качественный гаджет с официальной гарантией.