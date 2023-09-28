Чем полезен чат-бот для бизнеса?

Чат-боты — автоматизированные помощники в организации коммуникации с потребителями для информационных, производственных и коммерческих сайтов. Без них вполне можно обойтись, но большинство успешных компаний неспроста оснащают ними свои интернет-страницы. У чат-ботов много преимуществ и возможностей.

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Чат-бот: делегирование рутинных процессов

Автоматизация демонстрирует эффективность не только в производстве, но и в веб-дизайне. Это одно из главных условий масштабирования бизнеса и конкурентное преимущество.

Чат-бот — автоматизированный коммуникационный канал, который снимает нагрузку с клиентской поддержки, при этом увеличивая количество принятых заявок. Его грамотное структурирование и информационное наполнение привлекает потенциальных пользователей на этапе ознакомления, принятия решения про дальнейшую покупку (обслуживание).

Благодаря им оператору колл-центра или менеджеру по клиентам не нужно тратить свои силы и время на презентацию технических характеристик товара, консультацию по сотрудничеству с компанией — автоматизированная программа выдаст эту информацию быстрее и точнее, четко ориентируясь на вопрос пользователя.

Чат-бот: расширение мобильного доступа

Чтобы обеспечить круглосуточную поддержку своим клиентам, компании могут создать мобильное приложение, но у него есть серьезные ограничения. Согласно исследованиям, каждый пользователь в своем смартфоне регулярно использует до 20 приложений. Если услуги компании не являются для него приоритетными, человек не станет загружать приложение.

Фирменные чат-боты можно подключать в популярных мессенджерах Viber, Telegram, Whatsapp, которые востребованы у всех. Благодаря этому рекламная информация постоянно будет на виду у пользователя, а для заказа ему не придется дополнительно переходить на сайт или искать контактные телефоны — все операции можно совершать с помощью чат-бота.

Чат-бот: инструмент для коммуникации в компании

Чат-бот, привязанный к проекту, можно напрямую подключать к корпоративным административным программам. Это позволит:

коммуницировать со всем коллективом сразу;

ставить задачи и отслеживать статус их выполнения;

напоминать сотрудникам о дедлайнах, приоритетных задачах;

упростить заполнение отчетов.

При помощи чат-ботов удобно решать сложные, комплексные задания и руководить объемными проектами. С ними можно также обеспечить поддержку пользователей круглосуточно, в выходные и праздничные дни, не меняя привычные графики сотрудников, экономя на оплате труда во внеурочное время. Чат-бот — оптимальное решение для компании с повторяющимися заказами и технически сложными товарами, заказ которых требует детализации.