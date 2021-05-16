Бизнес
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16.05.2021 15:15
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Что будет с курсом доллара в Украине: прогноз аналитика на неделю

Что будет с курсом доллара в Украине: прогноз аналитика на неделю

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

Об этом рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,6%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,72 до 27,63 грн (-0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,74/27,76 до 27,56/27,58 (-0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,65/27,84 до 27,53/27,71 (-0,4%/-0,5%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,7% до 0,6% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс 29,50 гривен за доллар. Таких значений курс достигнет в конце 2021 года.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозируемый курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

 

Агентство Телевидения Новости

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