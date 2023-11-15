Что нужно знать об использовании промышленных НЕРА-фильтров

НЕРА – это первая характеристика воздушного очистителя. Фильтры категории предназначаются для эффективного улавливания и удержания частиц. Вентиляционные системы, в которых они устанавливаются, повышают качество, комфорт и безопасность людей.

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Принцип работы

НЕРА-фильтры имеют максимальные параметры продуктивности и точности. Их не целесообразно применять в качестве уловителей пуха, крупных частиц пыли – «гармошка» быстро забьется, и потребуется замена. Лучше всего фильтры работают с буферами (то есть префильтрами).

Интегрирована трехэтапная схема очистки. Она включает:

Диффузию – то есть задержание частичек не больше 0.1 мкм в размерах. Они маленькие, перемещаются хаотично, выбиваются направленным воздушным потоком, оседают на волокнах фильтра.

Инерцию – частички крупные, достаточно тяжелые, могут достигать 0.3 мкм, обогнуть волокна не могут (перемещаются только прямо).

Зацепление – с максимальной проникающей способностью – главным параметром средних частиц. Они крупные для диффузии, но до инерции не дотягивают. Эффект зацепления срабатывает для всех частиц – они во время чистки скапливаются, начинают поочередно цепляться то друг за друга, то за волокна.

НЕРА-фильтр для чистых помещений нужно выбирать с учетом типа загрязнений, их типа. Изделия разных категорий улавливают 85-99.9% всех включений.

Области применения

Чаще всего hepa фильтры используются в чистых помещениях, но есть и другие места для их использования – все зависит от класса. В бытовых целях обычно берут 10-13-е. Профессиональные воздухоочистители комплектуются моделями от HEPA H11. Возможностей модификации Н11 достаточно для качественной очистки циркулирующих воздушных масс, Н12-14 гарантируют более точное улавливание мелких загрязняющих частиц.

Устройства hepa с высоким уровнем фильтрации незаменимы в медицинских учреждениях. Их устанавливают в системах вентиляции чистых помещений – реанимационных, лабораториях, операционных. Незаменимы НЕРА в фармакологии, микробиологии.

Плюсы и типы

К преимуществам фильтров тонкой очистки можно отнести:

максимальную эффективность;

низкое сопротивление;

отличную пылеемкость;

антибактериальную защиту;

безопасное сырье в составе;

простой монтаж и уход.

Фильтры воздушные для пищевой и медицинской промышленности предназначаются для одно- и многоразового применения. Одноразовые изделия изготавливаются из бумаги либо стекловолокна. Материал волокнистый, тонкий, сила сопротивления воздушному потоку будет высокой. Единственный минус решений – минимальные сроки использования. Многоразовые изделия получают из фторопластов. Элементы можно мыть и запускать в работу снова, первоначальные очистные свойства при этом сохраняются.

Фильтры для очистки воздуха в медицинских помещениях могут комплектоваться защитными сетками, уплотнителями входов и выходов, алюминиевой, клеевой сепарацией, идти в металлическом либо пластиковом корпусе. Нужна помощь в выборе или хотите заказать качественную продукцию с доставкой по Украине? Оставляйте заявку на сайте "Медикал СКБ". Компания предлагает фильтры для чистых помещений по выгодным ценам.