Что такое фиксированный интернет и кому он нужен?

Фиксированный интернет — это технология, которая обеспечивает доступ к интернету через проводное подключение, такое как кабель или оптоволокно. Это так называемый фиксированный интернет, потому что подключение к сети осуществляется через постоянный и неподвижный кабель, который физически привязан к месту установки модема. Как раз такую услугу предлагает Киевстар. У такой технологии очень много пользователей и в частности среди представителей крупного бизнеса. Следует разобрать некоторые особенности.

Главные преимущества технологии

Фиксированный интернет имеет несколько преимуществ перед мобильным интернетом. Он обычно более надежен, чем мобильный интернет, так как качество соединения не зависит от наличия мобильной связи или количества пользователей в сети. Кроме того, скорость передачи данных обычно выше, чем у мобильного интернета.

Еще одно преимущество фиксированного интернета заключается в том, что он обычно более безопасен, чем мобильный интернет. Так как подключение осуществляется через физический кабель, злоумышленники могут получить доступ к вашей сети только через физическое подключение к кабелю. При использовании мобильного интернета злоумышленники могут попытаться получить доступ к вашей сети через беспроводное подключение или взломать пароль к вашей сети.

Фиксированный интернет также может быть более экономически выгоден, особенно для тех, кто часто использует интернет в своем доме или офисе. А вариант от Киевстара еще и предлагает несколько выгодных условий использования:

Можно самостоятельно выбирать скорость канала передачи данных от 1 Мбит/с до 10 Гбит/с;

Нет ограничений по трафику;

Резервирование корпоративной сети на уровне оборудования;

Гарантированная защита данных;

Подключение в любой точке Украины.

Такая сеть также имеет более высокую пропускную способность, что означает, что он может обрабатывать большее количество данных в секунду.

Самое выгодное решение

В целом фиксированный интернет является надежным, быстрым и безопасным способом получения доступа к сети. Он подходит для тех, кто часто использует интернет в своем доме или офисе, загружает большие файлы или потоковое видео, играет в онлайн-игры или работает с большим количеством данных. Фиксированный интернет также может быть более стабильным, чем мобильный интернет, особенно в зонах с плохим приемом сотовой связи.

Однако для использования фиксированного интернета необходимо иметь проводное подключение, что ограничивает его мобильность. Кроме того, установка подключения может быть затратной, особенно если требуется оборудование новой инфраструктуры. Для правильной установки стоит воспользоваться предложением сотрудничества с конкретным оператором.