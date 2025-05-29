Ціни на черешню – найвищі за 10 років, хоч вона й подешевшала

Ціни на черешню в Україні стрімко падають: за два дні середня ціна знизилась з 200 грн/кг, до 150 грн/кг.

Про це пише EastFruit, посилаючись на дані служби моніторингу гуртового ринку "Шувар".

Однак, незважаючи на падіння, це найвищий рівень цін за 10 останніх років. У минулому році черешня 27 травня коштувала 135 грн/кг, у 2020-му – 60 грн/кг, у 2019-му – 35 грн/кг, а в 2016-му – 25 грн/кг.

Високий рівень цін можна обумовити заморозками під час цвітіння кісточкових та досить холодної погоди в травні, яка затримала достигання фруктів на три тижня.

За даними Укргідрометцентру, у другій декаді травня в Україні переважала дуже холодна для середини травня погода. Середня декадна температура повітря виявилася однією з найнижчих (на 4-6 °С нижчою від норми) за останні 30 років.

Тиждень тому продавали лише імпортну черешню за 1500-1200 грн/кг.

Джерело: epravda.com.ua

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