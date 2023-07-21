Державі повернуто водосховище: підприємство зайняло водний об’єкт і розводило в ньому рибу

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області вжито всіх заходів для реального виконання рішення суду, яким зобов’язано підприємство звільнити водний об’єкт площею 410 га разом із зайнятими ним земельними ділянками вартістю понад 750 млн грн та повернути його у відання держави.

Встановлено, що підприємством тривалий час використовувалось водосховище у Куп’янському районі для рибогосподарських потреб лише на підставі Режиму рибогосподарської експлуатації водойм та дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів, повідомляють у Харківський обласній прокуратурі.

При цьому право користування водосховищем та земельними ділянками, на яких воно розташовано, відповідачем не набуто та не зареєстровано.

Отже, не маючи договорів оренди, підприємство займалося рибогосподарською діяльністю.

Агентство Телевидения Новости