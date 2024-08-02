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Держава вперше оголосила тендер на закупівлю українських FPV-дронів

Держава вперше оголосила тендер на закупівлю українських FPV-дронів

Це перша закупівля державою через Prozorro українських безпілотників, ще й супертехнологічних — FPV-дронів, які використовують машинний зір для донаведення на ціль.

Як це працює? Пілот ідентифікує ціль, наводить на нього безпілотник — і дрон атакує, навіть за відсутності сигналів. Тобто навіть якщо оператор втрачає звʼязок із дроном, він сам може виконати завдання.

Торги пройдуть через закритий модуль Prozorro. Всю чутливу інформацію, звісно, приховано. Виробники, подавайте свої дрони на торги (https://prozorro.gov.ua/framework/UA-F-2024-07-29-000001) й підсилюйте захисників своїми розробками.

Завдяки конкуренції держава зможе за максимально вигідною ціною їх купувати, а для українських виробників це можливість збільшити свої прибутки та масштабуватися.

Від постанови уряду до перших тендерів — менше ніж місяць

Джерело: https://t.me/zedigital/4752

Новости портала «Весь Харьков»

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