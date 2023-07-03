Для чего предназначен сервис Appointer
Appointer – это многофункциональный сервис, предназначенная для автоматизации процессов. Она используется в салонах красоты, массажных кабинетах, клиниках, для стоматологии, соляриев, автосервисов, и так далее. Appointer позволяет записывать на учёт, отслеживать график посещений, клиентов, высчитывать зарплату сотрудникам, и многое другое.
О функционале Appointer
Appointer – облачное решение, с помощью которого возможно вести учёт товара и услуг, изучать подробную статистику предприятия, управлять бизнесом более эффективно. Appointer интегрирован с телефонией, поэтому при входящем звонке на компьютер администратора будет выведена карточка звонившего в рамках программного обеспечения.
Детальный перечень функциональных возможностей программного обеспечения Appointer
- База клиентов и данных.
- Возможность управления заказами.
- Отдельный продуктовый каталог.
- Возможности колл-центра и IP-телефонии.
- История посещения и взаимодействия с клиентом.
- Продвинутые системы лояльности.
- Мониторинг активности на предмет эффективности обслуживающего персонала.
- Возможность заказывать и изучать отчёты по всем направлениям в рамках функциональных возможностей программного обеспечения.
- Развёрнутая интеграция с почтовыми сервисами.
- Внутреннее хранилище файлов с выделенным пространством для хранения данных.
- Возможности биллинга и счёта.
- Возможность импорта и экспорта данных.
- Интеграция с API.
Подробнее о продукте и программном обеспечении
- Стартовая цена программы для автоматизации автосервиса — от 3220 гривен в месяц.
- Бесплатная пробная версия с активированным временным периодом использования — в наличии.
- Работает на платформах Windows, Mac, Android, IOS через браузер и стабильное подключение к интернету.
- Обучение доступно в виде вебинаров и лично на месте.
- Служба поддержки функционирует в общедоступное рабочее время.
- Язык программного обеспечения — русский.
Преимущества и недостатки Appointer
К сожалению, Appointer не отличается большим функционалом в сравнении с продукцией конкурентов. Например, Appointer не имеет воронки продаж, функционала тайм-менеджмента, развёрнутым управлением технической поддержкой, открытым исходным кодом, и так далее. Кроме этого выделяется невозможность использовать массовые имейл-рассылки, сохранять шаблоны проектов, и не содержит веб-форм, что может оттолкнуть львиную часть пользователей после истечения пробного периода использования программного обеспечения в силу нежелания платить полную стоимость, заложенную в полный функционал Appointer.
То есть полноценно использовать данный сервис для решения именно серьёзных функциональных задач не предъявляется возможным без обновления программного обеспечения, прошивки и версии, чем разработчики уже не будут заниматься..
Так или иначе для небольших и бюджетных организаций Appointer в силу бюджетности — хорошее решение для начального старта и раскрутки бизнеса, так как привыкнуть к данному многофункциональному сервису в силу простоты модулей и незатейливого интерфейса не составит никакого труда — для первого раза на программном обеспечении можно и сэкономить, направив финансовые средства на что-нибудь другое. Но долго на Appointer засиживаться точно не стоит — она не удовлетворяет высоким функциональным стандартам и предназначена либо для ознакомительно-лайтового периода на первых порах функционирования организации, либо в условиях «домашнего», «неофициального» ведения бизнеса без официального статуса, ну, к примеру, под фрилансерские задачи.