Дуже цікавий матеріал The Wall Street Journal про те, як приватні клуби Трампа стали джерелом прибутку

А також осередком для донорів і тих, хто прагне отримати його прихильність.

За даними джерел, вступ до курорту Трампа Мар-а-Лаго у Флориді вже коштує 1 мільйон доларів, порівняно з 500 тисячами під час його першого терміну. Вступний внесок у гольф-клубі Трампа в Бедмінстері зріс до 125 тисяч доларів. Інший гольф-клуб Трампа у Флориді, неподалік Мар-а-Лаго, тепер вимагає понад 300 тисяч доларів за вступ.

Трамп заохочував представників Республіканської партії проводити заходи в його клубах, де він модерує вечері та коктейльні вечірки. Клуби, своєю чергою, приваблюють нову клієнтуру з донорів, які прагнуть вплинути на політику Білого дому, зокрема керівників криптовалютного сектору, що виступають за дерегуляцію, адвокатів, які домагаються помилування для клієнтів, та бізнесменів, що шукають звільнення від тарифів.

Одна з найбільших таких подій запланована на сьогодні у гольф-клубі Трампа поблизу Вашингтона, де його криптовалютна компанія влаштовує гала-вечерю для найбільших власників мемекойну $TRUMP. Багато інвесторів є іноземцями, а деяким із найбільших донорів пообіцяли офіційні екскурсії Білим домом. Трамп сам наполіг на проведенні події, попри заперечення деяких його помічників і юристів.

Після оголошення про сьогоднішню вечерю демократи та групи з нагляду за урядом засудили її як можливе порушення етичних та інших правил. Навіть син Трампа, Ерік Трамп, був приголомшений, коли дізнався про захід. Тоді як сам Трамп погодився на подію, заявивши помічникам, що це "приватна бізнес-зустріч". Трамп відкинув занепокоєння старших співробітників Білого дому, які планують пропустити подію.

У дні перед інавгурацією Трамп регулярно дивувався, скільки клієнтів він може залучити до Мар-а-Лаго тепер, коли знову став президентом. Незабаром Трамп зрозумів, наскільки "гарячим" став клуб, і вирішив повертатися туди майже щовихідних. Відвідувачі клубу зазначають, що публіка змінилася: тепер там більше людей, які хочуть зустрітися з президентом із бізнесових причин, зокрема керівники криптовалютного сектору.

Після перемоги Трампа потенційні гості неодноразово запитували, як потрапити до клубу, щоб зустрітися з президентом, особливо ті, хто шукає звільнення від тарифів. Трамп зазвичай сидить у центрі їдальні, де його стіл оточений червоною оксамитовою мотузкою на золотих стійках. Коли Трамп заходить, люди аплодують. Зазвичай гості не можуть підійти до його столу, але він може перелізти через мотузку, щоб привітатися, або покликати когось до себе.

Цього року Республіканська партія провела в клубах Трампа весняний донорський ретріт і ретріт для волонтерів, де спікером був Трамп. На весняному ретріті донори мали особливий доступ до Трампа. Один із них, керівник приватної в’язниці, скаржився, що його фінансова установа припинила співпрацю з ним. Трамп вислухав і попросив записати контакти цього керівника. Інший донор презентував Трампу доповідь про штучний інтелект. Третій переконував Трампа бути агресивнішим щодо прозорості цін у охороні здоров’я.

Деякі з тих, хто домагався помилування, також відвідували заходи в клубі. У лютому Прас Мішель, репер, який неодноразово просив помилування, був на події в Мар-а-Лаго. Іншої ночі в клубі Трампа у Вірджинії місце за круглим столом із Трампом і Девідом Саксом, криптовалютним гуру, коштувало 1,5 мільйона доларів.

Керівники криптовалютних компаній, зокрема з Ripple, заплатили за участь і говорили з Трампом про регуляцію. Вони дякували йому за підтримку індустрії, а Трамп хвалився успіхами свого мемекойна. Інші гості порушували інші теми. Так нафтовий магнат Коді Кемпбелл закликав Трампа реформувати Національну атлетичну асоціацію коледжів.

Джерело: https://t.me/in_factum/34233

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