Еврозабор: преимущества и параметры выбора

В настоящее время все большей популярностью в Украине пользуются еврозаборы. Такие ограждения функциональны, то есть обладают сбалансированным комплектом рабочих качеств. К тому же, они просты в монтаже, а наличие плоских плит дает возможность получить разнообразные варианты декорирования полотна в любом стиле.

Как отмечают эксперты evrozabor.kharkiv.ua, еврозабор – конструкция, состоящая из прочных прутьев (гиттера). Принято считать, что данная конструкция была заимствована из Европы, отсюда и название. Хотя, современные еврозаборы сейчас уже заметно отличаются от своих европейских предков. В настоящее время они представляют собой оригинальный и полностью подстроенный под украинские условия объект, чем-то похожий на кирпичную ограду. Такой еврозабор можно использовать и как цветочную изгородь, сформированную из вьющихся растений.

Достоинства

Эстетичность и простота . Такой забор создает хорошую тень, гармонично вписывается в ландшафтный дизайн и отлично сочетается с архитектурными нюансами всех построек на участке.

. Такой забор создает хорошую тень, гармонично вписывается в ландшафтный дизайн и отлично сочетается с архитектурными нюансами всех построек на участке. Доступная цена . Еврозаборы – прочные и качественные, а по стоимости они дешевле своих аналогов.

. Еврозаборы – прочные и качественные, а по стоимости они дешевле своих аналогов. Долговечность . Еврозаборы прекрасно справляются с негативными погодными явлениями (сильный ветер, дожди).

. Еврозаборы прекрасно справляются с негативными погодными явлениями (сильный ветер, дожди). Лёгкость и мобильность данного ограждения.

Варианты еврозаборов

Еврозаборы бывают двух типов:

Сварные 3Д. Их производят со специальными изгибами, напоминающими латинскую букву V. Обычный забор из металлического прута. Его отличие от 3Д заборов в том, что он оборудован двойными горизонтальными прутьями и в нем отсутствуют ребра жёсткости. Вертикальный прут в данном ограждении более тонкий, чем горизонтальный.

Этапы производства

Производство еврозаборов начинается с изготовления прутьев из металла диаметром около 3 мм. Вторым шагом очищают металл от различных загрязнений. Здесь следует применять систему многоступенчатой очистки. Однако это дорого и не каждое предприятие способно позволить себе приобрести дорогое оборудование для этого. Окрашивание - это третий этап. Оно необходимо для защиты поверхности цинковой проволоки от наружной внешней среды, часто имеющей агрессивный характер, например, атмосферных осадков. Благодаря этому забор может прослужить не один десяток лет. Четвертым шагом сетку опускают в емкость с полимерной порошковой краской.

С учетом всех данных условий в результате выходит высококачественное изделие.

Показатели выбора

Если решение о стоимости забора и его окончательного вида заказчиком принято, далее следует учесть такие показатели, как:

Габариты . Ширину и высоту забора можно измерить обычной рулеткой. Следует определить периметр огражденного участка. Высота еврозабора может быть до 2 метров. Такой забор хорошо защитит от проникновения преступников и не мешает проникновению естественного света на участок.

. Ширину и высоту забора можно измерить обычной рулеткой. Следует определить периметр огражденного участка. Высота еврозабора может быть до 2 метров. Такой забор хорошо защитит от проникновения преступников и не мешает проникновению естественного света на участок. Диаметр прутьев должен варьироваться в пределах 3 мм. Иногда конструкторы выпускают их меньше данных размеров, а недостаточную толщину маскируют, окрашивая в несколько слоев прутья порошковым покрытием. Для того, чтобы не попасться на такую уловку, следует попросить продавца или самому поскрести прут на конце. Если краска начнет сильно шелушиться, сразу станет ясно - соответствует ли диаметр прута стандартным требованиям или налицо маскировка.

должен варьироваться в пределах 3 мм. Иногда конструкторы выпускают их меньше данных размеров, а недостаточную толщину маскируют, окрашивая в несколько слоев прутья порошковым покрытием. Для того, чтобы не попасться на такую уловку, следует попросить продавца или самому поскрести прут на конце. Если краска начнет сильно шелушиться, сразу станет ясно - соответствует ли диаметр прута стандартным требованиям или налицо маскировка. Стык и сварная панель должны быть тщательно обработаны специальными противокоррозионными составами. Все стержни соединяют друг с другом методом контактной сварки.

Вот основные особенности производства еврозаборов, которые дадут вам возможность узнать высококачественное изделие и отличить его от бракованного. Теперь несложно будет подобрать наиболее приемлемый вариант еврозабора на ваш вкус и кошелек. Если вопросы остались или необходима консультация профессионала — консультанты предоставят вам всю важную информацию.