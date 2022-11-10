Еврозабор: преимущества и параметры выбора
В настоящее время все большей популярностью в Украине пользуются еврозаборы. Такие ограждения функциональны, то есть обладают сбалансированным комплектом рабочих качеств. К тому же, они просты в монтаже, а наличие плоских плит дает возможность получить разнообразные варианты декорирования полотна в любом стиле.
Как отмечают эксперты evrozabor.kharkiv.ua, еврозабор – конструкция, состоящая из прочных прутьев (гиттера). Принято считать, что данная конструкция была заимствована из Европы, отсюда и название. Хотя, современные еврозаборы сейчас уже заметно отличаются от своих европейских предков. В настоящее время они представляют собой оригинальный и полностью подстроенный под украинские условия объект, чем-то похожий на кирпичную ограду. Такой еврозабор можно использовать и как цветочную изгородь, сформированную из вьющихся растений.
Достоинства
- Эстетичность и простота. Такой забор создает хорошую тень, гармонично вписывается в ландшафтный дизайн и отлично сочетается с архитектурными нюансами всех построек на участке.
- Доступная цена. Еврозаборы – прочные и качественные, а по стоимости они дешевле своих аналогов.
- Долговечность. Еврозаборы прекрасно справляются с негативными погодными явлениями (сильный ветер, дожди).
- Лёгкость и мобильность данного ограждения.
Варианты еврозаборов
Еврозаборы бывают двух типов:
- Сварные 3Д. Их производят со специальными изгибами, напоминающими латинскую букву V.
- Обычный забор из металлического прута. Его отличие от 3Д заборов в том, что он оборудован двойными горизонтальными прутьями и в нем отсутствуют ребра жёсткости. Вертикальный прут в данном ограждении более тонкий, чем горизонтальный.
Этапы производства
- Производство еврозаборов начинается с изготовления прутьев из металла диаметром около 3 мм.
- Вторым шагом очищают металл от различных загрязнений. Здесь следует применять систему многоступенчатой очистки. Однако это дорого и не каждое предприятие способно позволить себе приобрести дорогое оборудование для этого.
- Окрашивание - это третий этап. Оно необходимо для защиты поверхности цинковой проволоки от наружной внешней среды, часто имеющей агрессивный характер, например, атмосферных осадков. Благодаря этому забор может прослужить не один десяток лет.
- Четвертым шагом сетку опускают в емкость с полимерной порошковой краской.
С учетом всех данных условий в результате выходит высококачественное изделие.
Показатели выбора
Если решение о стоимости забора и его окончательного вида заказчиком принято, далее следует учесть такие показатели, как:
- Габариты. Ширину и высоту забора можно измерить обычной рулеткой. Следует определить периметр огражденного участка. Высота еврозабора может быть до 2 метров. Такой забор хорошо защитит от проникновения преступников и не мешает проникновению естественного света на участок.
- Диаметр прутьев должен варьироваться в пределах 3 мм. Иногда конструкторы выпускают их меньше данных размеров, а недостаточную толщину маскируют, окрашивая в несколько слоев прутья порошковым покрытием. Для того, чтобы не попасться на такую уловку, следует попросить продавца или самому поскрести прут на конце. Если краска начнет сильно шелушиться, сразу станет ясно - соответствует ли диаметр прута стандартным требованиям или налицо маскировка.
- Стык и сварная панель должны быть тщательно обработаны специальными противокоррозионными составами. Все стержни соединяют друг с другом методом контактной сварки.
Вот основные особенности производства еврозаборов, которые дадут вам возможность узнать высококачественное изделие и отличить его от бракованного. Теперь несложно будет подобрать наиболее приемлемый вариант еврозабора на ваш вкус и кошелек. Если вопросы остались или необходима консультация профессионала — консультанты предоставят вам всю важную информацию.