Фальсифікат на 23 млн грн: припинено незаконний продаж на Харківщині

У Харківській та Полтавській областях припинено незаконний продаж сигарет та лікеро-горілчаних виробів на понад 23 млн грн.

Днями в рамках кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків у місцях можливого накопичення фальсифікованих товарів у Харківській та Полтавській областях, повідомляє Східне регіональне управління ДПСУ.

Обшуки здійснювала спільна міжвідомча група в складі оперативних співробітників управління оперативно-розшукової діяльності Східного регіонального управління ДПСУ, детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області та силової підтримки військовослужбовців 10 мобільного прикордонного загону, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Правоохоронці вилучили понад 180 тис. пачок сигарет, близько 37 тис. літрів лікеро-горілчаних виробів в асортименті. Орієнтовна загальна вартість вилученого становить більш як 23 млн грн.

Фігурантам справи загрожує відповідальність, передбачена ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости