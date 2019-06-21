Бизнес
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21.06.2019 16:55
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Фермер незаконно владел более 200 га земли

Фермер незаконно владел более 200 га земли

Дергачевская прокуратура направила в хозяйственный суд области исковые заявления о возврате из незаконной аренды в собственность государства земель стоимостью более 5,7 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области,  речь идет о 236 га земли сельскохозяйственного назначения на территории Богодуховского района.Участки фермер получил в аренду на 20 лет за счет земель государственной собственности в 2016 году.

Однако эти сельхозземли выделены незаконно:  без проведения предусмотренных действующим законодательством торгов. Предприниматель уже пользовался сельскохозяйственными землями, поэтому не имел права на бесплатное получение дополнительных участков.

Для того, чтобы вернуть земли государству прокуратура обратилась в суд с требованиями о признании незаконными и отмене приказов органа власти, признании недействительными и отмене государственной регистрации договоров аренды и возврата участков в распоряжение государства.

 

Сейчас иск находится на рассмотрении.

Агентство Телевидения Новости

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