Фирмы-партнеры разыграли тендер почти на 11 миллионов на ремонт коллекторов в Харькове

Департамент коммунального хозяйства Харьковского городского совета по результатам тендера 25 июня заключил соглашение с ООО «Гарантспецбуд ЛТД» по проведению строительных работ стоимостью 10590000 гривен.

Об этом сообщает «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на данные системы «Прозорро».

Речь идет о реконструкции сетей водоотведения - участков канализационных коллекторов Саржиного Яра возле проспекта Науки в Харькове.

ООО «Гарантспецстрой ЛТД» записано на Андрея Кухтицкого. Он является основателем нескольких фирм, в том числе ООО «Альтстрой ЛО».

Единственным конкурентом победителей было ООО «ЛП« Спиропласт», учредителем которого является Дмитрий Усатенко. Он также является учредителем ООО «Спиропласт». Эта фирма сдает помещение «Гарантспецстрой ЛТД» - победителю тендера Департамента коммунального хозяйства Харьковского горсовета.

По информации издания Наші гроші, владельцем ООО «Гарантспецстрой-Запад» Андрей Кухтицкий был до марта 2013 года, и фирма тогда была зарегистрирована по адресу ул. Черновола, 67 во Львове - здесь раньше находились «Гарантспецстрой ЛТД» и известное во Львове ООО «Гарантспецстрой», которое принадлежало Кухтицкому до июля 2016 года. Сегодня фирма перенесена в Мариуполь Донецкой области, а владельцем значится Виктор Костюк из Киева.

По данным Zахиd.net, в 2017 году Андрея Кухтицкого задержали правоохранители при попытке подкупа работника львовской прокуратуры за $ 8,4 тыс. За эти деньги якобы Кухтицкий хотел закрыть уголовное дело о хищении бюджетных средств при проведении реконструкции во Львове улиц Котляревского и Нечуй-Левицкого , которую в 2016 году провело ООО «Гарантспецстрой-Запад» по 44 млн грн.

Из судебного реестра известно , что Кухтицкому в деле о попытке дачи взятки в июне 2017 был установлен залог в 512 тысяч гривен, который был внесен. Сейчас к нему применена мера пресечения в виде личного обязательства, с запретом выезжать за пределы Львовской области без разрешения суда.

ООО «Гарантспецстрой ЛТД» заказы начало получать с марта 2017 года, и в настоящее время с ним заключено сделок на 71570000 гривен.

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