Французькі компанії виготовлятимуть дрони в Україні — натомість Київ ділитиметься досвідом

Французька автомобільна компанія у співпраці з оборонним підприємством країни будуть виробляти безпілотники на території України.

Україна ж натомість поділиться з Францією своїм досвідом використання дронів у війні. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. (https://www.lefigaro.fr/international/des-entreprises-francaises-vont-produire-des-drones-en-ukraine-annonce-sebastien-lecornu-20250606)

«Ми збираємося розпочати абсолютно безпрецедентне партнерство, в рамках якого великий французький автовиробник — я не називаю назву, оскільки вони самі мають про це оголосити — об'єднає зусилля з французьким оборонним малим і середнім підприємством оборонної галузі, щоб обладнати виробничі лінії в Україні для виробництва безпілотників», — сказав Лекорню.

Вироблені дрони призначатимуться для українських військових, але також їх надаватимуть французькій армії для тактичної та оперативної підготовки.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/55700

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