Где лучше разместить логотип на упаковке

В мире бизнеса, насыщенного разнообразием продукции и услуг, одним из ключевых факторов успешного продвижения и узнаваемости становится эффективный логотип на коробке.



Логотип, как непременный элемент визуальной идентификации, играет роль важнейшего символа, способного вызвать ассоциации и даже эмоции у потребителей.

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Цель размещения логотипа на упаковке

Кто-то уже разработал логотип, кто-то в процессе, а кто-то готовится. Разработка лого это вложение времени и ресурсов. Логотип нужно использовать правильно, через нанесение логотипа на коробку вы продолжаете выстраивать коммуникацию с клиентом и показываете уровень компании. Хорошую, красивую и стильную упаковку оставляют в виде органайзера дома или в офисе, и этим вы получаете пассивную рекламу своего бренда.

Louis Vuitton стал эмблемой мировой роскоши через логотип. Из множества успешных брендов, занимающих вершину мирового рынка моды и роскоши, бренд Louis Vuitton выделяется не только благодаря своим изысканным изделиям, но и через восхитительно узнаваемый логотип.

Над этой маркой пронеслась волна страстей и восхищения, а ее символ стал поистине глобальным явлением. Взгляд на путь, который бренд Louis Vuitton прошел, чтобы стать мировым эталоном роскоши и успеха, приводит к одному фундаментальному элементу: непрерывному и стратегическому использованию логотипа. Поначалу они тоже были неузнаваемыми и неизвестными.

Виды логотипов на упаковке

Центральное размещение логотипа.



Этот способ предполагает помещение логотипа в центре коробки. Сразу приковывает внимание к бренду.

Вертикальное размещение.

Логотип размещен вертикально на боковой или задней стороне. Подходит для продуктов, которые стоят на полке или витрине.

Горизонтальное размещение.

Размещение логотипа в горизонтальном направлении, может быть хорошим выбором для товара, лежащих на полке или столе.

Минималистичный логотип.

Некоторые бренды предпочитают наносить свой логотип очень дискретно и минималистично. Это небольшой символ или инициалы, размещенные на небольшой площади упаковки. Такой подход создает ощущение элегантности и эксклюзивности.

Повсеместное размещение.

Такой подход предполагает распространение логотипа по всей поверхности упаковки, создавая повторяющийся узор.

Как нанести логотип на коробку

Способы нанесения логотипа могут варьироваться в зависимости от материала упаковки и дизайна компании.

Печать: логотип нанесен с помощью техники печати, такой как трафаретная печать, цифровая печать или офсетная печать.

Тиснение: процесс, при котором логотип на упаковке создается за счет штампа и давление плиты. Тиснение может быть глубоким, поверхностным и цветным.

Наклейка: лого напечатано на этикетке, которая затем приклеивается на коробочку.

УФ лакирование: можно выделать логотип объемным лаком, это будет притягивать внимание клиентов.

Основные правила размещения логотипов на коробках

Четкость и читаемость: используйте шрифт и дизайн, который не создают путаницы и не вызывает трудностей в распознавании бренда.

Центр внимания: центральное размещение помогает сразу привлечь внимание и повысить узнаваемость бренда.

Согласованность с брендовой идентичностью: логотип на коробке должен быть согласован с общей брендовой идентичностью. Это включает в себя использование правильных цветов, шрифтов и стилей, которые отражают уникальные черты компании.

Пропорции: сохраняйте пропорции логотипа, чтобы он выглядел гармонично на поверхности упаковки. Слишком большой или маленький логотип может нарушить баланс дизайна.

Свободное пространство: окружите логотип свободным пространством, чтобы избежать перегруженности и хаоса на коробочке. Это также поможет выделить логотип и создать фокус внимания.

Соответствие целевой аудитории: учитывайте предпочтения и ожидания вашей целевой аудитории.

Уникальность: важно, чтобы ваш логотип был уникальным и отличался от логотипов конкурентов. Повторить всегда легко, но на этом далеко не уедешь.

Качество: плохое качество печати или нанесения может негативно повлиять на восприятие бренда. Нужно выбирать компании с опытом от 5 лет работы.

Адаптированность: при размещении логотипа на разных типах упаковки (например, на коробках разных размеров или форм), обеспечьте его адаптированность, чтобы он выглядел гармонично в различных контекстах.