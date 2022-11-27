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Гетманцев пояснив, як бути бізнесу, який не подав податкову звітність через відсутність електрики

Гетманцев пояснив, як бути бізнесу, який не подав податкову звітність через відсутність електрики

Наслідків для бізнесу за несвоєчасне виконання податкових зобов’язань через відключення електроенергії не буде.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телемарафону, повідомляє Agroportal.

Нардеп запевнив, що жодних проблем та наслідків у бізнесу не буде за невиконання тих чи інших податкових обов’язків через відключення електроенергії.

Також він додав, що зараз ведеться робота над законодавчими новаціями для бізнесу.

Агентство Телевидения Новости

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