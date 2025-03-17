Google замінює Google Assistant на Gemini

Google заявив у дописі в блозі , що він оновить більше користувачів з Google Assistant до Gemini «протягом найближчих місяців». Пізніше цього року Асистент більше не буде доступний на більшості мобільних пристроїв або в магазинах програм.

«Крім того, ми будемо оновлювати планшети, автомобілі та пристрої, які підключаються до вашого телефону, такі як навушники та годинники, до Gemini», — додала компанія. «Ми також додаємо новий досвід на основі Gemini для домашніх пристроїв, таких як колонки, дисплеї та телевізори».

Google повідомила, що поділиться більш детальною інформацією з користувачами в найближчі кілька місяців, і що до того часу Асистент продовжуватиме працювати на вищезгаданих пристроях.

Google зазначає, що працював над покращенням взаємодії з Gemini перед припиненням роботи Асистента, особливо для користувачів, які покладаються на різні функції Асистента. Наприклад, Google додав кілька особливо потрібних функцій у Gemini на пристроях Android, таких як можливість відтворення музики, підтримка таймерів і можливість виконувати дії безпосередньо з екрана блокування користувача.

Перехід до відмови від Асистента на користь Gemini не є дивним, особливо враховуючи, що Google випустила лінійку смартфонів Pixel 9 із Gemini як віртуальним помічником за умовчанням. Google зазначає, що Gemini має більш розширені можливості, ніж Assistant (принаймні в теорії), і пропонує нові способи отримання допомоги та інформації з тем за допомогою таких інструментів, як Gemini Live і Deep Research .

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»