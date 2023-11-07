Грант на €700 тисяч для відновлення інтернету в прифронтових регіонах надала Німеччина
Україна отримала від уряду Німеччини грант на €700 тисяч для відновлення інтернету в деокупованих прифронтових регіонах.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Загальний бюджет — 700 тисяч євро.
Допомогу до 10 тисяч євро отримають 70 телеком-компаній, які працюють у Київській (без м. Київ), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях.
Кошти можна витратити на:— обладнання та матеріали;— оплату рахунків за електроенергію;— орендну плату;— виплати, необхідні для утримання мереж;— зарплати працівників.
Провайдерам треба подати заявку до 30 листопада.