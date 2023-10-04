Греція запропонувала Україні свої порти для експорту зерна
На зустрічі в Києві міністр закордонних справ Греції Джордж Герапетріт заявив, що Греція готова надати альтернативний маршрут для українського зерна через свої порти Салоніки й Александруполіс.
Про це пише видання Ekathimerini, повідомляє Бабель.
Видання зазначає, що раніше грецький уряд обговорив цей план із партнерами в ЄС і поза блоком.
Він передбачає транспортування продукції залізницею через Румунію та Болгарію до Салонік і Александруполісу.
Існують також альтернативні маршрути через Балтійське й Адріатичне моря.
Польща разом із Литвою виступає за Балтійський маршрут.
Адріатичний варіант зосереджений на хорватському порту Рієка. Зерно хочуть транспортувати туди потягом через Угорщину і Словаччину.
3 жовтня відкрила коридор для транзиту українського зерна до портів країн Балтії.
Перед цим ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль зерна, що прямує у порт Клайпеди (Литва), перенесли з українсько-польського кордону в цей порт.
Це пришвидшить транзит територією Польщі.