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Греція запропонувала Україні свої порти для експорту зерна

Греція запропонувала Україні свої порти для експорту зерна

На зустрічі в Києві міністр закордонних справ Греції Джордж Герапетріт заявив, що Греція готова надати альтернативний маршрут для українського зерна через свої порти Салоніки й Александруполіс.

Про це пише видання Ekathimerini, повідомляє Бабель.

Видання зазначає, що раніше грецький уряд обговорив цей план із партнерами в ЄС і поза блоком.

Він передбачає транспортування продукції залізницею через Румунію та Болгарію до Салонік і Александруполісу.

Існують також альтернативні маршрути через Балтійське й Адріатичне моря.

Польща разом із Литвою виступає за Балтійський маршрут.

Адріатичний варіант зосереджений на хорватському порту Рієка. Зерно хочуть транспортувати туди потягом через Угорщину і Словаччину.

3 жовтня відкрила коридор для транзиту українського зерна до портів країн Балтії.

Перед цим ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль зерна, що прямує у порт Клайпеди (Литва), перенесли з українсько-польського кордону в цей порт.

Це пришвидшить транзит територією Польщі.

Агентство Телевидения Новости

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