Группа DCH Ярославского подписала меморандум о сотрудничестве с Агропортом

Новые возможности для Харьковщины. На открытии ежегодного агропромышленного форума в Харьковском аэропорту группа компаний DCH подписала меморандум о стратегическом сотрудничестве инновационного парка "Экополис-ХТЗ" с Агропортом с целью создания аграрного хаба.

Инна Метелева, замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Співпраця вона дає кращий результат, поєднуючи можливості кожного може запропонувати для фермера кращий продукт. Кращий сервіс.

Даниил Владов, гендиректор DCH Infrastructure&Real Estate

Компания не изменяет традициям продолжает инвестировать в амбициозные проекты, которые развиваться как Харькову, Харьковской области так и стране в целом. Эко полис ХТЗ - это проект территории Харьковского тракторного завода в некую эко-бизнес систему.

Сейчас проект «Экополиса» на легендарном ХТЗ находится на активной стадии разработки. По словам вице-президента DCH в рамках парка будут функционировать индустриальный, логистический, коммерческий, образовательный и научный кластеры, к которым присоединится и агротехнологический.

Елена Деревянко, вице-президент группы DCH

Постійно ми ведемо перемовини з західними потенційними партнерами, внутрішніми потенційними партнерами. Як Олександр Владленович казав - 10 років, мільярд інвестицій, ну принаймні 10 тисяч робочих місць. Оскільки ХТЗ це така точка росту. Це вже бренд з глобальним , всесвітньо відомим іменем.

Основная цель создания «Экополиса» - всестороннее развитие региона.

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