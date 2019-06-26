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Харьковский медуниверситет оштрафовали за завышение стоимости общежития

Харьковский медуниверситет оштрафовали за завышение стоимости общежития

Харьковский национальный медицинский университет посетили с внеплановой проверкой специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Как сообщили в Управлении службы потребителей, основанием для проверки послужило обращение студентки вуза  о взыскании с нее платы за проживание в общежитии учебного заведения в завышенном размере.

Проверяющие установили, что согласно законодательству предельный размер платы за проживание в студенческих общежитиях высших учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности не может превышать для студентов и абитуриентов  40 процентов размера минимальной ординарной (обычной) академической стипендии высших учебных заведений соответствующего уровня аккредитации, которая  составляет 1300 гривен в месяц.

Таким образом, предельный размер платы за проживание в студенческих общежитиях высших учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности не должен превышать 520,00 грн. в месяц. (1300*40%).

Однако в период с декабря 2017 по апрель 2019 за проживание в общежитии студентке  начисляли плату в большем размере, излишне начислив ей  1924,88 грн.

В связи с этим Харьковский национальный медицинский университет оштрафовали на сумму 2570 гривен, из которых 1285 гривен подлежат уплате в государственный бюджет и 1285 гривен - подлежит перерасчету по лицевому счету студентки-заявительницы.

Кроме того, на должностное лицо предприятия в соответствии с ч.1 ст. 165² КоАП оштрафовали на 170 гривен.

Также высшему учебному заведению выдано предписание о перерасчете платы заявительницы за проживание в общежитии за периоды с 01.12.2017 по 30.04.2018 и с 01.03.2019 по 30.04.2019 на сумму 639 гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

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