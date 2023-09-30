Як доглядати та обслуговувати насосну станцію
Насосна станція – це невід'ємний компонент системи водопостачання вашого будинку. Вона забезпечує постійний тиск води у водопровідній системі, забезпечуючи комфорт та надійність у водопостачанні. Проте, для забезпечення найкращої роботи і тривалого терміну служби насосної станції, необхідний правильний догляд та обслуговування. У цій статті ми розглянемо основні аспекти обслуговування насосної станції та надамо вам корисні поради для безпечної експлуатації.
Принцип роботи насосної станції
Перш ніж розглядати питання догляду та обслуговування, варто розібратися у принципі роботи насосної станції. Основна мета насосної станції – це підвищення тиску води, щоб забезпечити її подачу у водопровідну систему вашого будинку.
Розглянемо етапи роботи детальніше:
- Подача води. Насос в насосній станції активується, коли спостерігається падіння рівня води в резервуарі (гідроакумуляторі) нижче певного рівня або коли ви включаєте водопостачання у будинку. Насос починає качати воду з колодязя..
- Створення тиску. Насос підвищує тиск води, щоб забезпечити її подачу по системі водопостачання. Це дозволяє воді легко пройти через труби та доставити її до всіх точок використання.
- Вимкнення насосу. Коли досягнутий необхідний тиск, насос автоматично вимикається. Він включається знову, якщо рівень води в резервуарі опускається до встановленого мінімуму або коли ви використовуєте воду знову.
- Робота з гідроакумулятором. Резервуар у насосній станції служить для накопичення води, забезпечуючи стабільний потік води в системі навіть під час тимчасового збільшення споживання води.
Базове обладнання насосної станції
Перш за все, вам потрібно знати, яке обладнання є частиною кожної насосної станції, щоб правильно доглядати за нею:
- Насос поверхневий. Поверхневий насос використовується для підняття води з глибоких або мілких джерел, наприклад, свердловин, колодязів.
- Гідроакумулятор (гідробак). Гідроакумулятор (або резервуар) використовується для накопичення води, що надходить від насоса. Він дозволяє створити буферну ємність і регулювати тиск в системі водопостачання, що поліпшує якість і робочий процес насосу.
- Реле тиску. Реле тиску використовується для автоматичного керування роботою насоса. Воно вмикає і вимикає насос в залежності від встановленого тиску в системі. Це допомагає заощадити енергію та підтримувати стабільний тиск в системі.
- Манометр. Манометр вимірює тиск у системі водопостачання і допомагає контролювати та налаштовувати роботу насосу та робочий тиск в системі.
- Шланг. Шланги використовуються для підключення насосної станції до джерела води (наприклад, свердловини) та до системи водопостачання. Важливо вибирати якісні та відповідні за розміром шланги для забезпечення надійної роботи системи.
- П'ятерник. П'ятерник - це спеціальний фітинг, який використовується для з'єднання різних компонентів системи, таких як насос, реле тиску, манометр і шланг. Він допомагає створити щільні та надійні з'єднання.
Обслуговування насосної станції
Обслуговування насосної станції включає в себе наступні аспекти:
- Терміни технічного обслуговування. Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо термінів та частоти технічного обслуговування.
- Промивка насоса. Регулярно промивайте насос, щоб видалити забруднення.
- Промивка гідроакумулятора. Очищайте гідроакумулятор від водяних забруднень.
- Перевірка справності приладів. Переконайтеся, що всі електронні та механічні прилади на станції працюють належним чином.
- Перевірка герметичності з'єднань. Регулярно перевіряйте, чи немає витоків води або повітря в системі.
Поради щодо безпечної експлуатації насосної станції
- Безпека. Переконайтеся, що насосна станція знаходиться в сухому та вентильованому приміщенні, де немає загрози попадання води..
- Електробезпека. Дотримуйтесь правил електробезпеки при обслуговуванні насосної станції.
- Запасні частини. Майте запасні частини та матеріали для невеликих ремонтів на випадок виникнення неполадок.
- Виклик фахівця. Якщо у вас немає досвіду у роботі з насосним обладнанням, краще звернутися до фахівця для технічного обслуговування та ремонту.
Дотримуючись цих порад та регулярно проводячи обслуговування, ви забезпечите ефективну роботу вашої насосної станції і продовжите її термін служби. Забезпечене та надійне водопостачання – це запорука вашого комфорту у будинку. Якщо вам потрібно купити або замовити насосну станцію, то це найвигідніше зробити в інтернет-магазині “TermoUnion”, де наявний різний діапазон цін і також вигідні умови доставки по Україні, а по Львову та області - безкоштовно. Дізнайтеся, скільки коштує обладнання та як швидко його можна отримати за номером телефону, вказаному на сайті.