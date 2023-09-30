Як доглядати та обслуговувати насосну станцію

Насосна станція – це невід'ємний компонент системи водопостачання вашого будинку. Вона забезпечує постійний тиск води у водопровідній системі, забезпечуючи комфорт та надійність у водопостачанні. Проте, для забезпечення найкращої роботи і тривалого терміну служби насосної станції, необхідний правильний догляд та обслуговування. У цій статті ми розглянемо основні аспекти обслуговування насосної станції та надамо вам корисні поради для безпечної експлуатації.

Принцип роботи насосної станції

Перш ніж розглядати питання догляду та обслуговування, варто розібратися у принципі роботи насосної станції. Основна мета насосної станції – це підвищення тиску води, щоб забезпечити її подачу у водопровідну систему вашого будинку.

Розглянемо етапи роботи детальніше:

Подача води. Насос в насосній станції активується, коли спостерігається падіння рівня води в резервуарі (гідроакумуляторі) нижче певного рівня або коли ви включаєте водопостачання у будинку. Насос починає качати воду з колодязя..

Створення тиску. Насос підвищує тиск води, щоб забезпечити її подачу по системі водопостачання. Це дозволяє воді легко пройти через труби та доставити її до всіх точок використання.

Вимкнення насосу. Коли досягнутий необхідний тиск, насос автоматично вимикається. Він включається знову, якщо рівень води в резервуарі опускається до встановленого мінімуму або коли ви використовуєте воду знову.

Робота з гідроакумулятором. Резервуар у насосній станції служить для накопичення води, забезпечуючи стабільний потік води в системі навіть під час тимчасового збільшення споживання води.

Базове обладнання насосної станції

Перш за все, вам потрібно знати, яке обладнання є частиною кожної насосної станції, щоб правильно доглядати за нею:

Насос поверхневий. Поверхневий насос використовується для підняття води з глибоких або мілких джерел, наприклад, свердловин, колодязів.

Гідроакумулятор (гідробак). Гідроакумулятор (або резервуар) використовується для накопичення води, що надходить від насоса. Він дозволяє створити буферну ємність і регулювати тиск в системі водопостачання, що поліпшує якість і робочий процес насосу.

Реле тиску. Реле тиску використовується для автоматичного керування роботою насоса. Воно вмикає і вимикає насос в залежності від встановленого тиску в системі. Це допомагає заощадити енергію та підтримувати стабільний тиск в системі.

Манометр. Манометр вимірює тиск у системі водопостачання і допомагає контролювати та налаштовувати роботу насосу та робочий тиск в системі.

Шланг. Шланги використовуються для підключення насосної станції до джерела води (наприклад, свердловини) та до системи водопостачання. Важливо вибирати якісні та відповідні за розміром шланги для забезпечення надійної роботи системи.

П'ятерник. П'ятерник - це спеціальний фітинг, який використовується для з'єднання різних компонентів системи, таких як насос, реле тиску, манометр і шланг. Він допомагає створити щільні та надійні з'єднання.

Обслуговування насосної станції

Обслуговування насосної станції включає в себе наступні аспекти:

Терміни технічного обслуговування. Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо термінів та частоти технічного обслуговування.

Промивка насоса. Регулярно промивайте насос, щоб видалити забруднення.

Промивка гідроакумулятора. Очищайте гідроакумулятор від водяних забруднень.

Перевірка справності приладів. Переконайтеся, що всі електронні та механічні прилади на станції працюють належним чином.

Перевірка герметичності з'єднань. Регулярно перевіряйте, чи немає витоків води або повітря в системі.

Поради щодо безпечної експлуатації насосної станції

Безпека. Переконайтеся, що насосна станція знаходиться в сухому та вентильованому приміщенні, де немає загрози попадання води..

Електробезпека. Дотримуйтесь правил електробезпеки при обслуговуванні насосної станції.

Запасні частини. Майте запасні частини та матеріали для невеликих ремонтів на випадок виникнення неполадок.

Виклик фахівця. Якщо у вас немає досвіду у роботі з насосним обладнанням, краще звернутися до фахівця для технічного обслуговування та ремонту.

Дотримуючись цих порад та регулярно проводячи обслуговування, ви забезпечите ефективну роботу вашої насосної станції і продовжите її термін служби. Забезпечене та надійне водопостачання – це запорука вашого комфорту у будинку. Якщо вам потрібно купити або замовити насосну станцію, то це найвигідніше зробити в інтернет-магазині “TermoUnion”, де наявний різний діапазон цін і також вигідні умови доставки по Україні, а по Львову та області - безкоштовно. Дізнайтеся, скільки коштує обладнання та як швидко його можна отримати за номером телефону, вказаному на сайті.

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