Як краще везти негабаритний вантаж із Китаю

UTEC Logistics — це міжнародна логістична компанія, що надає послуги з доставки вантажів по всьому світу. Компанія знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. М. Амосова, 12, оф. 17-А. Має багаторічний досвід логістики та забезпечує надійні та ефективні рішення для своїх клієнтів. Перевагою UTEC Logistics є здійснення доставки будь-якого негабаритного вантажу з Китаю різними логістичними способами, наприклад, за допомогою залізничного перевезення.

Види негабаритних вантажів

Негабаритні вантажі — це товар, який за розміром, формою та вагою перевищує стандартні параметри, щоб його перевозити на звичайному транспорті. Ось кілька основних різновидів:

Довгоміри — довжина виходить за межі розмірів для навантаження на автомобілях: балки, труби, щогли та інше. Важковагові — їх вага більша від планових показників: металеві конструкції, велике обладнання, трансформатори тощо. Вантажі нестандартної форми — ті, які не можуть бути поміщені у звичайні контейнери або платформи: човни, яхти, гелікоптери. Небезпечні — несуть загрозу життю та здоров'ю людей, навколишнього середовища: вибухові речовини, отрути, хімічні реактиви.

Перевезення негабариту в більшості випадків потребує послуг висококваліфікованих логістів. Фахівці UTEC Logistics легко допоможуть у цьому всім підприємцям. Детальніше дізнатися, який товар вважається негабаритом, можна зателефонувавши за номером компанії — 0800202004. Також буде можливість замовити телефонну консультацію, залишивши заявку на сайті.

Доставка негабаритних вантажів з Китаю та її особливості

Доставка негабаритних вантажів з Китаю має свої особливості у зв'язку з тим, що необхідні додаткові заходи щодо їх транспортування. Нижче наведено інформацію про деякі з них:

Вибір відповідного транспорту має велике значення. Це може бути судно, літак, залізничний вагон, платформа чи вантажівка. Для захисту товару від пошкоджень, вологи, пилу та ударів під час логістики з Китаю необхідно використовувати особливу упаковку. Буду потрібні спеціальні ліцензійні документи: дозвіл на транспортування, перевезення небезпечних вантажів, експорт з Китаю, чим і займається UTEC Logistics. Товар негабаритного розміру часто є цінним та вразливим, тому необхідно забезпечити його безпеку в дорозі. Слід дотримуватися міжнародних норм та вимог: правила торгівлі, митні закони, що створює додаткові витрати та час.

Також важливо мати зв'язок із постачальником у Китаї для отримання актуальної інформації про доставку та повідомлень про зміни в розкладі. Це допоможе своєчасно реагувати на можливі проблеми та несподівані ситуації.

Компанія має 14-річний досвід, займається важливими для логістики процесами:

пошук постачальника;

викуп товару;

грошовими переказами;

консультації з ЗЕД.

Приводів для переживань про товар не виникатиме.

Варіанти доставки негабаритного вантажу з Китаю

Для доставки можна вибрати різні варіанти, залежно від характеристик вантажу, термінів доставки та бюджету:

Морські перевезення: насипний, платформний або контейнерний транспорт. Вартість відвантаження в такий спосіб доступніша, але терміни можуть бути досить тривалими. Авіаперевезення. Доставка буде швидкою та зручною, але є дорогим варіантом. Але якщо вантаж має велику вартість або є необхідність швидкого завантаження і відправлення, то авіатранспорт може стати найбільш підходящим варіантом. Залізничний — універсальний, стабільний та якісний спосіб, що дозволяє заощадити на доставці. Автомобільний. Якщо вантаж досить маленький, то можливе використання автодоставки як на території Китаю, так і за його межами. Це зручний варіант для короткої відстані. Мультимодальний. Включає кілька видів транспорту (наприклад, морські та авіаперевезення), для оптимального переміщення з урахуванням термінів та вартості.

Якщо ви підприємець і хочете заощадити на доставці негабаритного вантажу з Китаю, зверніться до компанії UTEC Logistics, яка є передовою у логістиці України.

Новости портала «Весь Харьков»