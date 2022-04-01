Як онлайн-бізнеси допомагають українцям рятуватись від війни

За період військової агресії росії проти України кількість вимушених біженців за кордон сягнула більш як трьох мільйонів людей. Більшість з них шукає захисту в сусідніх країнах. Внутрішніх переселенців вдвічі більше — 6,5 млн людей. Для підтримки українців, які були вимушені покинути свої домівки, бізнеси створюють нові інструменти. На прикладі OLX розповідаємо як і де знайти допомогу

Допомога внутрішнім переселенцям

Більшість тих, хто виїхав з «гарячих точок», шукають прихисток у відносно безпечних регіонах України. Так, наприклад, в деяких невеликих містах Львівщини кількість переселенців вже перевищила чисельність місцевого населення.

Не дивлячись на те, що ці люди не покинули країну, в них, як і у українців, що виїхали за кордон, є чимало потреб. Щоб сприяти їх вирішенню на OLX запустили категорію «Допомога», де українські користувачі без обмежень за кількістю оголошень можуть розміщувати об’яви, щоб запропонувати чи отримати:

● ліки та гігієнічні засоби;

● житло;

● транспорт;

● товари для дітей;

● одяг та взуття;

● товари для тварин;

● медичну допомогу;

● їжу та продукти.

Зараз у категорії понад 12 тис. оголошень з пошуком допомоги та 10 тис. з пропозицією допомогти. Серед найбільш критичних потреб, які необхідно задовольнити українцям — транспорт та житло. У кожній з цих рубрик налічується більше ніж 4 тис. оголошень. Пошукові запити свідчать, що українці розглядають як варіанти безоплатного житла, так і з орендною платою. Щодо транспорту, то тут найбільша кількість запитів стосується не авто, а пального. Крім того, є оголошення з пошуку електротранспорту, велосипедів та запчастин. Окрім житла та транспорту, користувачі активно шукають оголошення про волонтерство, допомогу вимушеним переселенцям та роботу.

Пропозицій допомоги найбільше у рубриках «Житло» (4,7 тис.) та «Для тварин» (2 тис.). Так само як і ті, хто шукає допомогу, автори оголошень готові надати для українців з «гарячих точок» як безоплатно житло, так і на умовах оренди. До того ж є оголошення, що стосуються не тільки прихистку, речей, продуктів та медикаментів. Чимало користувачів пропонують послуги перегону і догляду за авто, перевезення, перетримки або догляду за тваринами, волонтерства.

Розмістити свою пропозицію в категорії може будь-який зареєстрований користувач на безоплатній основі та без обмеження в кількості оголошень.

«Герої доставки»

З березня OLX підтримує проєкт «Герої доставки» від Bolt Food. В рамках ініціативи кур’єри з понад 80 ресторанів Києва, Львова, Одеси та Дніпра доставляють їжу, воду, ліки, речі першої необхідності та логістичну допомогу тим, хто цього потребує. В рамках проєкту OLX передає всі оголошення з категорії «Допомога» партнерам, щоб кур’єри та волонтери за можливості допомогли з реалізацією запитів користувачів і безкоштовно доставили все необхідне.

Так, завдяки такій кооперації вже було доставлено 450 обідів.

Як та де шукати допомогу в Польщі та Румунії

Сусідня Польща — лідер серед країн за кількістю українців, які вирішили шукати прихисток від війни за кордоном. За даними ООН, там знаходиться вже більше 2,3 млн переселенців. В іншій сусідній з нами країні Румунії — понад 600 тисяч українців.

Щоб допомогти цим людям, польський та румунський OLX створили категорію «Допомога Україні», де розміщуються оголошення з пропозиціями для українців. Зокрема, автори пропонують нічліг, транспортні послуги, дитячі речі, меблі, ліки, медичну допомогу. Категорія перекладена українською мовою. Також служба підтримки на міжнародних платформах буде працювати і українською.

Додатково в категорії «Робота» (Praca / Locuri de munca) запустили окремий фільтр «Запрошуємо людей з України», який дозволяє роботодавцям напряму наймати працівників.

Источник: www.olx.ua

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