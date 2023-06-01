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Яка найбільш жадана професія на Харківщині, станом на 1 червня 2023?

Яка найбільш жадана професія на Харківщині, станом на 1 червня 2023?

Станом на 1 червня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1539 вакансій.

1. Токар – 30 000 грн2. Лікар-офтальмолог – 23 000 грн3. Фахівець із публічних закупівель – 20 000 грн4. Юрисконсульт – 16 000 грн5.  Головний бухгалтер – 15 000 грн6.  Бухгалтер – 14 000 грн7. Логіст – 11 600 грн8. Головний спеціаліст – державний інспектор за використанням та охороною земель – 11 230 грн9. Офіс-адміністратор – 11 000 грн10. Кухар – 10 000 грн

З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 

Агентство Телевидения Новости

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