Бизнес
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28.03.2019 18:52
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Ярославский собрал за круглым столом членов Ассоциации «Аэропорты Украины»

Около тридцати директоров украинских аэропортов, представителей госорганов и членов Ассоциации «Аэропорты Украины» собрались в Premier Palace, чтобы обговорить вопросы дальнейшего развития аэропортовой инфраструктуры в Украине.

Владимир Васильченко, гендиректор Международного аэропорта "Харьков"

Сегодня мы организовали новый комитет, который занимается экономикой и юридическим сопровождением, поэтому с помощью такого комитета мы и будем продолжать в дальнейшем лоббировать интересы аэропортов на уровне государства, Министерства инфраструктуры, Кабинета Министров и Верховной Рады.

По словам президента Ассоциации «Аэропорты Украины» Петра Липовенко, Харьковский аэропорт развивается достаточно динамично.

Петр Липовенко, президент Ассоциации «Аэропорты Украины» ГА

Заслуговують поваги по скільки і приріст пасажиропотоку і модернізація інфраструктури і підготовка персоналу от якраз в вашому аеропорту в Харкові вона на тому рівні який повинен бути і ми маємо надію що в цьому році аеропорт Харків відправить більше мільйона.

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский, уверен в этом году им удастся пересечь столь желанный миллионный порог в перевозке пассажиров.

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH

Это наша заветная мечта, в прошлом году мы там по моему тыщ 20-30 не дотянули, а в этом году, надеюсь, мы миллион перешагнем, это первое. Ну и шагать дальше ко второму миллиону. Аэропорты украинские, всё работает для Украины, и это наша основная задача сделать так чтобы гражданам Украины и гостям нашей страны было комфортно.

Кроме того, по словам Ярославского, группа DCH начнет строить терминал в Днепре, как только государство утвердит программу бюджетного финансирования взлетно-посадочной полосы.

Агентство Телевидения Новости

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