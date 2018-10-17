Илона Маска со скандалом выгнали из Tesla: первые подробности

Илон Маск покинул свой пост в компании Tesla

Илон Маск

Федеральный судья окружного суда Нью-Йорка одобрил мировое соглашение, заключенное в сентябре между генеральным директором Tesla Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Илон Маск

Согласно условиям Маск должен покинуть пост председателя совета директоров и не сможет вернуться на это место следующие три года. Маск останется гендиректором, но не сможет публиковать заявления от компании Tesla без одобрения совета директоров.

Ко всему прочему, ему придется выплатить Комиссии штраф 20 миллионов долларов. Столько же должна заплатить и компания Tesla. Основанием для этого стали резкие высказывания, которые Маск публиковал в Twitter. К примеру, однажды он написал, что собирается выкупить акции компании Tesla по цене 420 долларов на бумагу.

Илон Маск

Комиссия по ценным бумагам сочла, что Маск дезинформирует акционеров, так как он не обсуждал с ними условия сделки.

Об этом сообщил сам Маск на своей странице в социальной сети Twitter. Также изобретатель опубликовал фотографию этикетки бутылки с алкогольным напитком.

Как выяснилось, текила Маска получила оригинальное и в то же время простое название - Teslaquila.

Стоит отметить, что накануне американское издание CNBC написало о том, что Tesla подала заявку на регистрацию "спиртного напитка из растения агава". В качестве подтверждения этой информации Маск и опубликовал этикетку "теслакилы".

Источник:http://znaj.ua

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