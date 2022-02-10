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iPhone зможе приймати платежі. Apple анонсувала запуск Tap to Pay

iPhone зможе приймати платежі. Apple анонсувала запуск Tap to Pay

У компанії Apple анонсували нову функцію під назвою Tap to Pay. Вона стане доступною власникам бізнесу вже цього року. Щоправда, спочатку скористатися нею зможуть лише жителі США. Нова можливість буквально дозволяє перетворити iPhone на платіжний термінал.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Усі платежі будуть проходити за допомогою чіпа NFC. Завдяки цьому користувачі зможуть розплачуватися за допомогою різних пристроїв — починаючи від iPhone і закінчуючи картами з NFC.

Tap to Pay працюватиме так: продавцю треба ввести суму на своєму iPhone і передати апарат покупцеві. Він, своєю чергою, повинен прикласти до смартфона свою банківську картку або інший смартфон. Власне кажучи, процес нічим не відрізнятиметься від оплати через звичайний термінал.

Повідомляється, що Tap to Pay працюватиме тільки на відносно нових iPhone — починаючи з iPhone XS і новіше. Проте Apple обіцяє надати стороннім розробникам доступ до нової можливості. Завдяки цьому вони зможуть інтегрувати Tap to Pay у свої програми.

Коли Tap to Pay запрацює за межами США, наразі невідомо.

Источник: Час-Дій.

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Apple

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