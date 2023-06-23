Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:00
Просмотров: 68

История появления кондиционеров

История появления кондиционеров началась в конце XIX века. Первыми попытками создания устройств для охлаждения воздуха занимались различные изобретатели и инженеры.

История появления кондиционеров

Как известно, кондиционеры работают по принципу циклического процесса охлаждения и кондиционирования воздуха. В основе их работы лежит закон физики, известный как закон фазовых переходов, согласно которому при испарении жидкости происходит поглощение тепла из окружающей среды, что приводит к охлаждению. В наше дни кондиционеры Samsung https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/kondicyonery_samsung.html являются одними из самых продаваемых.

Как все начиналось

Одним из первых устройств, которое можно отнести к предшественникам кондиционеров, был вентилятор, разработанный в 1830 году английским инженером Эдмундом Картером. Он использовал большие лопасти, чтобы создать поток воздуха, который двигался через воду, охлаждался и затем направлялся в помещение.

Начало XX века

В 1902 году американский инженер Уильям Карриер создал первую электрическую систему кондиционирования воздуха. Он работал над разработкой системы, способной поддерживать постоянную температуру и влажность в производственных помещениях, чтобы улучшить условия для производства бумаги.

Эта система, называемая "аппаратом для обработки воздуха", контролировала температуру и влажность с помощью циркулирующего воздуха, охлаждаемого охладительной машиной и проходящего через систему фильтрации.

В начале XX века кондиционеры стали широко использоваться в промышленности, особенно в фабриках, киносалонах и больницах. Они помогали поддерживать комфортные условия в закрытых помещениях и улучшали производительность и благополучие людей.

В 1925 году инженеры Альфред Стоу и Стюарт Крамер основали компанию Carrier Corporation, которая стала одной из ведущих в производстве кондиционеров. В 1931 году они разработали первую систему кондиционирования воздуха для жилых зданий.

Первые кондиционеры для дома

С развитием технологий и прогрессом в области кондиционирования воздуха, кондиционеры стали доступными для широкой публики. В 1940-х годах появились первые оконные кондиционеры, которые можно было установить в домах и офисах.

В последующие десятилетия технология кондиционирования воздуха продолжала развиваться, и появились различные типы и модели кондиционеров, включая

  • центральные системы,
  • сплит-системы,
  • портативные устройства.

Наши дни

Сегодня кондиционеры широко применяются в жилых и коммерческих помещениях по всему миру. Они обеспечивают комфортные условия в жаркие летние дни, улучшают качество воздуха и способствуют поддержанию оптимальной температуры и влажности.

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 