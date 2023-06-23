История появления кондиционеров началась в конце XIX века. Первыми попытками создания устройств для охлаждения воздуха занимались различные изобретатели и инженеры.

Как известно, кондиционеры работают по принципу циклического процесса охлаждения и кондиционирования воздуха. В основе их работы лежит закон физики, известный как закон фазовых переходов, согласно которому при испарении жидкости происходит поглощение тепла из окружающей среды, что приводит к охлаждению. В наше дни кондиционеры Samsung https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/kondicyonery_samsung.html являются одними из самых продаваемых.

Как все начиналось

Одним из первых устройств, которое можно отнести к предшественникам кондиционеров, был вентилятор, разработанный в 1830 году английским инженером Эдмундом Картером. Он использовал большие лопасти, чтобы создать поток воздуха, который двигался через воду, охлаждался и затем направлялся в помещение.

Начало XX века

В 1902 году американский инженер Уильям Карриер создал первую электрическую систему кондиционирования воздуха. Он работал над разработкой системы, способной поддерживать постоянную температуру и влажность в производственных помещениях, чтобы улучшить условия для производства бумаги.

Эта система, называемая "аппаратом для обработки воздуха", контролировала температуру и влажность с помощью циркулирующего воздуха, охлаждаемого охладительной машиной и проходящего через систему фильтрации.

В начале XX века кондиционеры стали широко использоваться в промышленности, особенно в фабриках, киносалонах и больницах. Они помогали поддерживать комфортные условия в закрытых помещениях и улучшали производительность и благополучие людей.

В 1925 году инженеры Альфред Стоу и Стюарт Крамер основали компанию Carrier Corporation, которая стала одной из ведущих в производстве кондиционеров. В 1931 году они разработали первую систему кондиционирования воздуха для жилых зданий.

Первые кондиционеры для дома

С развитием технологий и прогрессом в области кондиционирования воздуха, кондиционеры стали доступными для широкой публики. В 1940-х годах появились первые оконные кондиционеры, которые можно было установить в домах и офисах.

В последующие десятилетия технология кондиционирования воздуха продолжала развиваться, и появились различные типы и модели кондиционеров, включая

центральные системы,

сплит-системы,

портативные устройства.

Наши дни

Сегодня кондиционеры широко применяются в жилых и коммерческих помещениях по всему миру. Они обеспечивают комфортные условия в жаркие летние дни, улучшают качество воздуха и способствуют поддержанию оптимальной температуры и влажности.