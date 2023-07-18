История создания бренда Xiaomi

Сейчас смартфоны Xiaomi - одни из лучших в мире по соотношению цена/качество. Здесь вы узнаете, как за 10 с небольшим лет компания достигла феноменального успеха на конкурентом рынке.

С чего все началось?

Бренд Xiaomi был основан в апреле 2010 года предпринимателем (по образованию - инженер) Лэй Цзюнем (Lei Jun).

История создания Сяоми началась с идеи Лэя Цзюня о создании бюджетных, но но в то же времявысоко производительных смартфонов. Основная задача - конкуренция с флагманами других производителей за счет боле низкой цены.

Первый телефон

Первым продуктом компании Xiaomi стал смартфон Xiaomi Mi 1, презентованный в августе 2011 года. Он выделялся относительно высокой производительностью и реализовывался по конкурентоспособной цене. Mi 1 получил положительные отзывы и быстро набрал популярность в Китае.

Следующие модели

Затем Xiaomi выпустила ряд других моделей смартфонов - Xiaomi Mi 2, Mi 3 и Mi 4.

С актуальными моделями смартфонов можно ознакомиться здесь - https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/mobilnye_telefony_xiaomi-redmi-10c.html.

Компания придерживалась своей первоначальной концепции - стремилась предложить пользователям высокое качество по доступной цене, что привлекло множество новых клиентов и помогло ей улучшить позиции на рынке.

Разнообразие девайсов

Стоит отметить, что успех Xiaomi не ограничился исключительно смартфонами.

Компания начала расширять свой ассортимент девайсов, выпуская различные устройства и аксессуары:

планшеты,

телевизоры,

ноутбуки,

умные часы,

умную бытовую технику.

Xiaomi также разработала свою собственную оболочку MIUI, основанную на операционной системе Android, предлагающую уникальный пользовательский интерфейс и дополнительные функции.

Секрет успеха

Одним из ключевых факторов успеха Xiaomi была стратегия онлайн-продаж и прямая коммуникация с пользователями.

Компания реализовывала свою продукцию через интернет и в большей степени полагалась на маркетинговые усилия и рекомендации от самых первых пользователей. Это дало возможность снизить затраты на рекламу и достичь быстрого распространения своих продуктов.

Вскоре Xiaomi стала одним из популярнейших брендов смартфонов в Китае и начала свое международное расширение.

В 2014 году компания запустила свои продукты в Индии и затем расширила свою присутствие на другие рынки, включая Сингапур, Малайзию, Индонезию, Европу и другие страны.

Итог

Сегодня Xiaomi является одним из крупнейших производителей смартфонов в мире и включает в себя не только основной бренд Xiaomi, но и несколько дочерних компаний и суббрендов, таких как Redmi и Poco.

Компания продолжает выпускать новые инновационные продукты и стремится предоставить потребителям доступные и технологичные устройства.