Как прожить на минималку?

В Украине регулярно повышаются цены, в отличие от зарплат. Люди в больших городах очень страдают из-за неожиданного роста на услуги и стоимости продуктов. Живя в Харькове, ощущаешь на себе изменения, поэтому не уверен в завтрашнем дне.

Может ли современный харьковчанин прожить на минимальную зарплату, которую установил Кабинет Министров? Нормально питаться, содержать семью, оплачивать коммунальные счета, а если он живёт на съёмной квартире... На самом деле, ответ просто — это нереально. Ведь только за коммуналку приходят немыслимые цифры, от которых никуда не деться. И приходиться экономить на всё другом. Но такова жизнь и прогрессивные украинцы не отчаиваются, а ищут способы дополнительного заработка.

Подработка в Харькове

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