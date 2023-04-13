Как работает кондиционер

Принцип работы кондиционера заключается в использовании цикла холодильника, позволяющего охлаждать/подогревать воздух в помещении.

Базовые детали кондиционера:

компрессор,

испаритель,

конденсатор,

расширительный клапан,

вентилятор,

фильтр воздуха.

Суть работы заключается в том, что воздух из помещения попадает в кондиционер через входной воздуховод. После этого воздух проходит через фильтр, который удаляют пыль, грязь и другие вредные компоненты. Затем воздух поступает в испаритель, где он обрабатывается за счет прохождения через него холодного рефрижеранта. В итоге происходит конденсация влаги из воздуха. Это улучшает качество воздуха в доме. Популярные модели кондиционеров можно посмотреть здесь https://comfy.ua/conditioner-split/osnr_kon__obogrev/.

После этого охлажденный воздух циркулирует по дому через вентилятор, расположенный внутри кондиционера. Когда воздух в помещении достигает заданной температуры, термостат в кондиционере переключается, и процесс охлаждения останавливается. Обратите внимание! Кондиционер нужно настроить таким образом, чтобы переключения происходили не часто.

Популярные бренды кондиционеров

Очевидно, вы заинтересованы купить кондиционер от бренда, который хорошо зарекомендовал себя на рынке. Стоит также учитывать тот факт, что чем популярнее бренд, тем больше сервисных центров в вашем городе. Перечислим основных производителей:

Cooper&Hunter

Samsung

Panasonic

Daikin

LG

Mitsubishi

Haier

Основные типы кондиционеров

Узнаем, какие бывает кондиционеры. Существует несколько популярных типов кондиционеров. Рассмотрим их преимущества и область использования.

Сплит-система

Классический вид кондиционера, который часто используется в квартирах и небольших офисах. Стал популярен благодаря относительной простоте монтажа и обслуживания. А также выгодной стоимости.

Он состоит из двух блоков - внутреннего и наружного.

Внутренний блок устанавливается внутри дома и отвечает за охлаждение или обогрев воздуха, а наружный выполняет функцию компрессора и конденсатора. Он монтируется на внешней стене дома. Сплит-системы могут быть мультизонными, то есть иметь несколько внутренних блоков, которые умеют работать независимо друг от друга.

Оконные кондиционеры

Проверенные временем агрегаты. Вы могли их видеть на заводах и старых зданиях. Сейчас, естественно, у них больше опций и возможностей.

Устанавливаются в окнах помещений и обеспечивают охлаждение воздуха внутри. Из особенностей нужно выделить то, что в окне нужно делать дополнительное отверстие.

Мобильные кондиционеры

Портативные устройства на колесах, которые можно перемещать по квартире в нужную область. Они могут иметь только режим охлаждения или комбинированный режим охлаждения и обогрева.

Кассетные кондиционеры

Устанавливаются в потолок и дуют в нескольких направлениях. Они обладают высокой мощностью и могут использоваться для охлаждения больших помещений.

Канальные кондиционеры

Монтируются в потолочные каналы и охлаждают воздух во всем жоме. Чаще всего используются в больших зданиях или офисах.

Также существуют узконаправленные кондиционеры, разработанные для функционирования в условиях высокой влажности или для использования в медицинских учреждениях .

Принцип работы кондиционера на обогрев

Мы привыкли, что кондиционер охлаждает помещение. Однако все современные кондиционеры могут работать на обогрев.

В этом случае зачастую используется технология обратного цикла. В привычном режиме кондиционер берет фреон, чтобы охладить воздух. В свою очередь, в режиме обогрева процесс происходит диаметрально противоположно: кондиционер использует горячий рефрижерант, чтобы нагреть воздух перед подачей в помещение.

В первую очередь кондиционер захватывает воздух из помещения через входной воздуховод. Воздух проходит через фильтр. Затем воздух проходит через испаритель, где он охлаждается, а рефрижерант нагревается.

Затем горячий рефрижерант поступает в компрессор -происходит увеличение давления и температуры. После этого нагретый рефрижерант поступает в конденсатор, где он передает тепло в окружающую среду, и тем самым охлаждается.

Далее охлажденный рефрижерант поступает в расширительный клапан, снижающий его давление и температуру, и он готов к повторному использованию в испарителе.

Таким образом, когда горячий рефрижерант проходит через конденсатор, он отдает своё тепло в помещение. Воздух затем циркулирует через кондиционер и возвращается обратно в помещение через выходной воздуховод, нагревая его.

Как мы видим, кондиционер на обогрев работает благодаря переносу тепла из горячего рефрижеранта в окружающую среду помещения.