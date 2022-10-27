Как выбрать ноутбук для работы

Жизнь современного человека тесно связана с компьютером. Одни получают информацию, другие общаются с друзьями, третьи используют технику для просмотра фильмов или проведения досуга за игрой. Но большинству деловых людей ноутбук необходим для работы.

В среднем один раз в 3-4 года возникает необходимость в замене устройства, и человек встает перед нелегким выбором. Чтобы покупка принесла не только радость от новинки, но и пользу, необходимо разбираться в вопросе выбора.

Ноутбук для работы существенно отличается по целому ряду параметров от тех устройств, что предназначены для игры или домашнего использования.

Хороший компьютер для работы способен не только сэкономить место на рабочем столе и обеспечить повышенную мобильность, но и заменить полноценный стационарный компьютер. Самое главное выбрать тут технические показатели.

Критерии выбора

Накопитель памяти

На объем дискового пространства обращают более пристальное внимание люди, чья сфера деятельности связана с большим количеством тяжелых документов и мультимедиа. К этой категории относятся риелторы, брокеры, фотографы, дизайнеры, клипмейкеры. Если работа связана лишь с офисными документами, то переплачивать за объем не стоит. Специалисты советуют приобретать ноутбук с оптимальным объемом не менее 512 ГБ.

В 2022 году есть смысл заказывать девайс только в SSD или NVMe диском. Это увеличит скорость работы в разы.

ОЗУ

Среди важных параметров пользователи называют оперативную память. От этого критерия во многом зависит, насколько быстро будет работать каждая из установленных программ, а также браузерные приложения в облаке.

В ОЗУ загружается вся нужная информация, которая используется системой в данный момент. Особенно важна память людям, чья деятельность связана с программированием или 3D моделированием. Рекомендуемый минимальный объем - 16 Гб. Но лучше 32 Гб.

Процессор

Процессор - это мозг ноутбука. Частота процессора определяет количество операций, которые способно выполнить устройство за одну секунду. От этого параметра зависит скорость и производительность работы.

Современные мощные девайсы укомплектованы процессорами последнего поколения:

Intel Core i5-9, AMD Ryzen 5-9.

Разъемы

Данный критерий напрямую зависит от пользователя и того факта, сколько устройств необходимо подключать к ноутбуку. В новых моделях можно найти не только разъем USB Type A, но и Type C - их должно быть не менее 4. От сетевых карт постепенно отказываются, но иногда одного Wi Fi приемника мало. Bluetooth также встроен. ИК порт - нет, но в комплекте с мышью он прилагается.

Автономное время работы

Этот параметр особенно востребован людям, чья деятельность связан с постоянными командировками и разъездами, когда нет возможности подзарядить устройство. Наиболее оптимальным временем считается 4-6 часов.

Итог

Все перечисленные критерии важны для оптимального выбора. При покупке ноутбука доверяйте только проверенным брендам, которые хорошо себя зарекомендовали на рынке: